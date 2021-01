Chi è Chiara Conti, Lara di Un posto al sole e nuova “cattiva” dopo Marina

editato in: da

Chiara Conti è l’attrice che interpreta Lara Martinelli di Un posto al sole. Un personaggio che sembra pronto a prendere il posto di Marina, da sempre la “cattiva” della soap. Classe 1973, Chiara è nata a Firenze e ha debuttato in tv negli anni Novanta entrando nel cast di Non è la Rai.

Quell’esperienza televisiva le apre le porte del mondo dello spettacolo, ma la Conti capisce di voler studiare recitazione e insegue quella passione fra gli Stati Uniti e l’Italia, seguendo numerosi corsi e frequentando scuole per attori. L’esordio arriva a teatro con L’assassino di Marat, in seguito partecipa a diverse produzioni televisive e teatrali.

Ha recitato in Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini, L’ultima lezione e Promessa d’amore. Nel 2005 è stata Irene nella fiction La Omicidi con Massimo Ghini e Luisa Ranieri, l’abbiamo vista anche in Butta la luna e in E poi c’è Filippo, con Giorgio Pasotti. Con Vittoria Puccini, Martina Stella e Camilla Filippi è stata protagonista di Le ragazze di San Frediano, e di Distretto di Polizia.

In Un posto al sole interpreta Lara Martinelli, una donna forte e pronta a tutto per raggiungere ciò che vuole, proprio come Marina, la celebre “cattiva” della soap. Nina Soldano, attrice che prestava il volto a questo personaggio cult della serie, ha abbandonato Un posto al sole all’inizio dell’anno, lasciando di fatto un vuoto che forse potrebbe essere colmato proprio dal personaggio a cui presta il volto Chiara Conti.

L’attrice a Vanity Fair ha però chiarito: “Lara non sostituisce nessuno perché entra in un’altra situazione. Certo, ha anche lei a che fare con Roberto Ferri, ma Marina è un altro ruolo. Forse sono simili perché sono due donne combattive e disposte a tutto ma, al di là di questo, i personaggi si aggiungono e non sono lì per sostituire nessuno”.

Fra gli ultimi lavori di Chiara c’è Il Commissario Ricciardi, fiction con Lino Guanciale in cui interpreta la madre del protagonista: “Una donna che vede i fantasmi e che, quando si accorge che il figlio soffre della sua stessa maledizione, impazzisce e muore. Torna, però, a trovarlo in sogno per parlargli sotto forma di fantasma”.