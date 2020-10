Checco Zalone, l’addio all’amico affetto da Sma, morto a 16 anni

editato in: da

“Ciao grande Mirko”, Checco Zalone ha scelto di salutare così Mirko Toller, l’amico affetto da Sma, scomparso a soli 16 anni. Un addio condiviso sui social, dolce e malinconico, come nello stile dell’attore e come avrebbe voluto Mirko che ha sempre lottato con il sorriso contro una malattia terribile come l’atrofia muscolare spinale.

Mirko era entrato nelle case di milioni di italiani, con il suo candore, quando nel 2016 era stato scelto come protagonista di uno spot dedicato alla ricerca scientifica sulla Sma. Appena dodicenne, arrivava da Segonzago, in Trentino, e aveva conquistato tutti con la sua positività. Insieme a Zalone aveva dato vita a uno spot che puntava sull’ironia per chiedere di donare fondi a favore dell’associazione nazionale Famiglie Sma per la lotta contro l’atrofia muscolare spinale.

Nel video, al tempo stesso amaro e irresistibile, Checco Zalone metteva in scena un malcostume diffuso nei confronti dei disabili. Nella clip il comico si mostrava insofferente per l’uso del posto auto con il contrassegno da parte di Mirko e per la lentezza del montascale che gli impediva di andare di corsa. Lo spot si concludeva con Zalone che, senza nessuna retorica, decideva di donare soldi alla ricerca sulla Sma, nel goffo tentativo di riprendersi il posto auto sotto casa sua, e Mirko che sorrideva divertito.

Sul set era nata un’amicizia profonda fra Zalone e Mirko che nel 2017 si erano ritrovati di nuovo insieme per un’altra iniziativa benefica. Non sorprende dunque che sia stato proprio Checco uno dei primi a salutare il 16enne. “Ciao grande Mirko – ha scritto il comico -. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno”.

Nonostante i limiti imposti dalla malattia, Mirko Toller non si era mai fermato e aveva portato la sua energia e voglia di vivere ovunque sul web. Il suo canale Youtube, Mirko e Linda Show, era diventato popolarissimo. Nelle clip il 16enne e la sorella Linda commentavano con ironia serie tv e partite di calcio. L’ultimo video era stato pubblicato lo scorso 20 settembre, poi un lungo silenzio e la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere.