Checco Zalone e Bianca Guaccero, il segreto del passato che li unisce

Pochi lo sanno, ma Bianca Guaccero e Checco Zalone sono uniti da un segreto che arriva dal loro passato. Quando erano ancora al liceo ed entrambi non erano diventati famosi, l’attore e comico tentò di conquistare la conduttrice di Detto Fatto che però gli disse di “no”.

A raccontarlo qualche tempo fa era stata la stessa Bianca che aveva svelato sulle pagine del settimanale DiPiù di essere stata corteggiata da Zalone. All’epoca lei era giovanissima, ma già molto bella e ammirata. L’incontro avvenne in un autogrill a pochi chilometri da Bari durante una gita scolastica. La Guaccero frequentava il liceo scientifico di Bitonto, mentre Checco quello di Conversano. Le scolaresche si incontrarono sull’autostrada e il futuro comico rimase immediatamente colpito dalla bellezza di Bianca.

“Non potrei mai dimenticare, accadde tutto a metà degli anni Novanta – aveva raccontato qualche tempo fa -. Ci incontrammo in un autogrill a pochi chilometri da Bari, io ero con i miei professori e i miei compagni di liceo. Andavamo in gita e ci eravamo fermati per mangiare qualcosa. In quell’autogrill c’era un gruppo di ragazzi più grandi di noi, venivano dal liceo di Conversano, sempre in provincia di Bari e pure loro stavano andando in gita”.

Dopo essere rimasto folgorato dalla Guaccero, Zalone diede vita a un particolare siparietto, certo di fare colpo su di lei. “Io stavo parlando con le mie amiche, quando all’improvviso c’era questo ragazzo che mi guardava – aveva ricordato -. Poi tirò fuori un manico di scopa, sorrise e cominciò ad usarlo come microfono, mimando la conduzione di Colpo di fulmine. Si atteggiò, convinto di fare colpo”.

In quegli anni Bianca era già fidanzata, perciò decise di non accettare il corteggiamento di Zalone. Molto tempo dopo entrambi sarebbero entrati nel mondo dello spettacolo. Lei avrebbe iniziato una carriera come conduttrice e attrice, sposando Dario Acocella, che le ha regalato la figlia Alice e da cui si è separata. Lui sarebbe diventato una star del cinema, battendo ogni record e legandosi a Mariangela Eboli, madre della piccola Gaia.