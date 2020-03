Che fine ha fatto Marco Bellavia

editato in: da

I giovanissimi, probabilmente, faranno fatica a riconoscerlo, ma Marco Bellavia è stato il volto che ha rallegrato l’infanzia di numerosi ragazzi e ragazze nati tra gli anni ’90 e ‘80. Conduceva, infatti, lo storico programma per bambini Bim Bum Bam. Ci sono, però, anche altri motivi per cui il presentatore è diventato famoso.

Marco Bellavia, classe 1964, è un attore e presentatore televisivo, noto soprattutto per aver guidato per anni Bim Bum Bam. Nel suo curriculum, però, ci sono anche tanti altri lavori: ha, infatti, iniziato come modello. Affascinante e di bell’aspetto, non ci ha messo poi molto ad attirare l’attenzione del pubblico.

Parallelamente alla carriera di modello, così, ha intrapreso quella di attore e di presentatore, prendendo parte ad alcune serie Tv di successo. In particolare, ha fatto innamorare migliaia di adolescenti vestendo i ruoli di Steve nella serie tv Love me Licia, lavorando al fianco di Cristina D’Avena. Degna di nota, anche la sua collaborazione ad altri programmi storici come Stranamore e Forum.

Il suo lavoro, però, non è stata l’unica parte della sua vita a finire sotto l’occhio dei riflettori. Il gossip si è particolarmente interessato a lui quando, nel 1992, ha intrapreso una relazione con Paola Barale, terminata poi nel 1995. Dopo questo amore, Marco Bellavia ha deciso di tenere lontano dai pettegolezzi ogni sua storia: oggi si sa solo che è sposato ed ha un figlio.

Allontanatosi dalla tv per molto tempo, Bellavia è comunque rimasto legato al suo lavoro e, ancora oggi, è molto attento ai cambiamenti in atto nel mondo dello spettacolo. In particolare, ha riservato, tramite un tweet al vetriolo, dure parole nei confronti degli influencer:

Abbiamo lavorato anni per comunicare in maniera adeguata al mondo dei bambini. Oggi sui social centinaia di influencer distruggono tutto in un batter d’occhio.

Un pensiero che, poi, ha ribadito a Pomeriggio Cinque, dove è stato ospite di Barbara D’Urso. La partecipazione al programma, per lui, ha rappresentato una grossa emozione: viene girato, infatti, nello stesso studio in cui veniva girato Bim Bum Bam. Che si tratti di un segno del destino? Molti, d’altro canto, si chiedono se il presentatore deciderà mai di tornare a lavorare in televisione.