C’è Posta per Te, Maria De Filippi fa centro con la comicità di Paolo Bonolis

Si rinnova il consueto appuntamento del sabato sera con C’è Posta per Te, lo show condotto da Maria De Filippi giunto ormai alla sua 24esima edizione. Questa si è rivelata una puntata davvero speciale, ricca di grandissime emozioni e di sorprese splendide. Merito anche degli ospiti che sono intervenuti in studio: Paolo Bonolis e Federica Pellegrini.

La serata si è aperta proprio con l’ingresso di Bonolis, che con la sua travolgente simpatia ha conquistato il pubblico. Sin dai primi istanti, l’amato presentatore ha dato il via al suo personale show, rispondendo a tono alla De Filippi che aveva notato quanto fosse in forma: “Maria è una buongustaia, però adesso c’è troppa gente per noi”. Il momento di comicità si è spento quando i tre protagonisti della prima, toccante storia di C’è Posta per Te sono entrati in studio. Anna, Luigi e Domenica sono tre fratelli di Bellaria, che hanno da poco vissuto una terribile perdita.

Il loro papà, un grande lavoratore e un uomo eccezionale, se n’è andato nei mesi scorsi a causa di una grave forma di leucemia, che lo aveva costretto a trascorrere il suo ultimo compleanno in ospedale da solo – eravamo nel pieno dell’emergenza Covid, e i suoi cari non hanno potuto stargli vicino. Dopo la sua morte, mamma Francesca non è più stata la stessa: la luce nei suoi occhi si è spenta, e torna a fare capolino solamente quando in tv vede Paolo Bonolis, l’unico in grado ancora di farla sorridere.

Per questo i suoi figli hanno voluto farle una sorpresa, invitandola a C’è Posta per Te e facendole conoscere il conduttore. Quest’ultimo si è prestato con la sua consueta ironia al gioco, lasciando di stucco la signora Francesca sin dal momento in cui è apparso ai suoi occhi. Dopo averla abbracciata, Bonolis ha ricordato alla protagonista di questa storia così commovente come sia importante per lei andare avanti e trovare la felicità nelle piccole cose.

Inoltre, può contare non solo sui suoi splendidi figli, ma anche sulla nipotina di 4 anni e sul secondo bebè che arriverà tra pochissimi mesi, a portare un po’ di allegria in famiglia. Paolo Bonolis, prima di andarsene, ha voluto infine fare un regalo a Francesca: visto che da sempre ha il desiderio di visitare Istanbul, il conduttore ha offerto una crociera a lei e ai tre figli, da effettuarsi quando finalmente si sentiranno pronti ad un viaggio bellissimo.