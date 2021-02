Alda D’Eusanio: “Maria De Filippi sempre in tv, non sa cos’è avere un figlio”

editato in: da

Alda D’Eusanio è la protagonista di dichiarazioni piuttosto pesanti su Maria De Filippi fatte al GF Vip. Dopo l’ultima puntata del programma in cui ha rischiato la squalifica per alcune frasi, la giornalista è tornata a parlare senza filtri. Questa volta nel mirino di Alda è finita la conduttrice di C’è Posta per Te, al centro di una discussione con Dayane Mello.

Tutto è iniziato quando Alda ha chiesto alla top model chi, secondo lei, avesse una vita migliore della sua. “Chi sta meglio di te? Maria De Filippi?”, ha domandato, e quando Dayane ha annuito ha spiegato: “Stiamo parlando di una donna che è sempre in tv, che non sa davvero cosa vuol dire avere un figlio…”. Su queste parole la regia ha deciso di staccare, preferendo spostare l’attenzione su altri concorrenti, forse per evitare una nuova polemica riguardo la D’Eusanio.

Di certo non è la prima volta che Alda parla di Maria De Filippi in tv. Già qualche tempo fa, ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo, la giornalista aveva definito la moglie di Costanzo una “macchina da combattimento”. “Io e Maria De Filippi non ci siamo mai incontrate – aveva spiegato -, ma facendo televisione la guardo, guardo le cose che fa e lei è davvero un’imperatrice della televisione. Ha una mente grossa così, di sopra e di sotto le ha quadrate. Lei sta davanti a tutti e riesce a fare di tutto”.

Quelle su Maria De Filippi sono solo alcune fra i retroscena e le rivelazioni fatte da Alda D’Eusanio al GF Vip. Dal suo ingresso la giornalista ha chiacchierato molto con gli altri concorrenti, parlando anche dello scandalo che la portò ad allontanarsi dalla Rai. “Ero opinionista e dissi che ero contro l’accanimento per tenere in vita le persone – ha ricordato -. Rivolgendomi a mia madre dissi ‘non fare come sua mamma, lasciami andare. Per me quella non è vita io impazzirei’. Mi giro e vedo l’autore che fa dei gestacci, mandano la pubblicità, due persone vengono e mi portano fuori dallo studio. Mi cacciarono via. Mentre ero fuori ho sentito il conduttore che diceva ‘noi ci dissociamo da quello che ha detto Alda D’Eusanio’. Il giorno dopo esce L’Avvenire e la Rai fa un attacco contro di me in cui dicono che non sono degna di parlare…”.