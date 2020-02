C’è Posta Per Te, Maria De Filippi diverte con Totti e vince i pregiudizi

editato in: da

C’è Posta per Te è un appuntamento fisso per migliaia di telespettatori che non aspettano altro di potersi emozionare con le storie raccontante da Maria De Filippi. Con classe, estrema delicatezza ed empatia, la presentatrice riesce a non deludere le aspettative del suo pubblico.

Anche nella sesta puntata, Maria De Filippi ha preparato grandi sorprese e ha puntato sulla simpatia di Francesco Totti, estremamente amato dal pubblico italiano, anche quello non appassionato di calcio. L’ex attaccante, infatti, è riuscito, con spontaneità e schiettezza, l’amore dei telespettatori.

Il calciatore, dopo essersi goduto l’affetto del pubblico, che ha risposto con un grande applauso alla sua presenza, ha partecipato alla storia di Gianfranco e Lucia, che hanno voluto fare una sorpresa a Samantha e Luca, due ragazzi affetti da sindrome di Down e che hanno un grande e simpatico difetto: sono tirchi e particolarmente affezionati ad alcuni loro oggetti.

Gianfranco e Lucia, con la collaborazione di Francesco Totti, sono riusciti, seppur con difficoltà, a far cedere i due ragazzi su alcune piccole richieste. Samantha e Luca, alla fine, sono stati felici di abbracciare il proprio idolo. Una storia divertente, che ha, in seguito, lasciato spazio a racconti di vite difficili, di incomprensioni, di liti familiari e di amori persi e ritrovati.

La De Filippi, con grande abilità, è riuscita a districarsi in storie complicate e a convincere i suoi ospiti a mettere da parte l’orgoglio per riabbracciare i propri cari. La conduttrice ha lavorato sodo per permettere ad un padre e ad una figlia di incontrarsi dopo 50 anni colmi di silenzio e assenze. Particolarmente difficile, inoltre, convincere una madre con difficoltà ad accettare l’omosessualità della figlia. Maria, alla fine, pur non condividendo le posizioni della donna e rimproverandone i toni e le parole utilizzate, è riuscita a vincere i pregiudizi e a far riabbracciare le due.

Non tutte le storie, però, hanno avuto un lieto fine e, talvolta, la presentatrice ha dovuto mantenere la calma per non cedere alla tentazione di prendere le difese di una parte o dell’altra. Non sempre ci è riuscita ed ha fatto scalpore la sua reazione, nella puntata precedente, al rifiuto di un figlio di incontrare la madre.

Dopo essere stato ospite al Festival di Sanremo 2020, anche Massimo Ranieri ha preso parte alla sesta puntata di questa edizione di C’è Posta per Te. Il cantante si è prestato con generosità per rendere possibile la sorpresa organizzata da Maria De Filippi.