Caterina Balivo, Maria Grazia Cucinotta si confessa a Vieni da Me sulla Caldonazzo

Caterina Balivo sceglie un look scintillante e colorato per accogliere a Vieni da Me Maria Grazia Cucinotta.

L’attrice siciliana si presta alle “domande al buio”, affrontando diversi argomenti, anche scomodi. Chiarisce quanto è accaduto con Nathaly Caldonazzo e parla dall’amore per il marito Guido Violati.

Nathaly e Maria Grazia si conoscono da molto tempo, ma recentemente la Caldonazzo, parlando della Cucinotta, ha dichiarato: “Maria Grazia non è un’amica“.

L’attrice messinese non ha nascosto che queste parole le hanno fatto male e ha provato a giustificare così le affermazioni della showgirl: “Io le voglio molto bene, per me è una donna straordinaria. Magari sta in un momento particolare della sua vita dove queste cose sono uscite così. Io la stimo e per me è un’amica. Mi ha fatto avvicinare a Massimo Troisi e mi ha fatto fare Il Postino, resterà sempre la persona che ha reso possibile il mio successo. Non voglio polemizzare su una persona a cui voglio bene. Per me è un’amica anche se non ci siamo sentite ultimamente”.

La Cucinotta dunque è pronta a tendere di nuovo la mano alla Caldonazzo, ribadendo di esserle riconoscente e di considerarla sempre un’amica, ma ha sottolineato: “L’amicizia non deve diventare un gossip, le cose vanno chiarite in maniera diretta con la persona interessata. Ci sono cose che capitano e che non vengono chiarite”.

Poi si passa al marito Guido Violati con il quale festeggerà a breve le nozze d’argento. Maria Grazia confessa che all’inizio temeva che il suo matrimonio sarebbe durato poco, perché quando si sono sposati si conoscevano poco. Però di una cosa era sicura, era l’uomo che avrebbe voluto come padre dei suoi figli. E sottolinea: “È un papà fantastico”. I due hanno una figlia, Giulia.

Tra gli argomenti toccati ci sono anche i ritocchini. L’attrice, classe 1968, rivela di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica. Preferisce ruoli da donna matura che fingere di avere ancora 30 anni. Anche se ha ammesso: “Le uniche concessioni che mi sono permessa sono legate all’acido ialuronico che rende più morbida e vellutata la pelle”.

Il tema ha scatenato il dibattito tra i fan e c’è chi sul profilo Instagram della Cucinotta la difende a spada tratta da quanti non le credono: “n risposta a tutti quei commenti senza senso dove dicono che sei rifatta!!! Tra un trucco diverso e la chirurgia plastica ce ne passa. Oggi si è vista la tua bellezza al naturale. La cosa più brutta è leggere da noi donne questi giudizi negativi senza neanche verificare quale sia la verità. Mariagrazia continua così”.

Moltissimi i complimenti, non solo per la sua bellezza, ma anche per l’amicizia rinnovata con la Caldonazzo: “Bella ,semplice e bravissima….grazie per la testimonianza sull’amicizia…. è vero le amicizie anche quelle vere possono finire ma il bene rimane. Mai infangare la persona a cui hai voluto tantissimoi bene”.