Nathaly Caldonazzo ricorda l’amore per Troisi: “E finalmente l’invito a pranzo arrivava”

L’esperienza avuta a Temptation Island non impedisce a Nathaly Caldonazzo di credere e parlare ancora di amore. L’attrice e showgirl italiana, proprio nel corso del celebre programma televisivo di Canale 5, ha messo fine alla storia che la legava ad Andrea Ippoliti. Una relazione quella con il commerciante romano contrassegnata spesso da incomprensioni e litigi e che oggi sembra essere definitivamente archiviata.

E in questa circostanza, sono tanti i fan che si sono stretti attorno a Nathaly e che con lei hanno vissuto un viaggio nei sentimenti tutt’altro che semplice e pacifico. Infatti, nonostante la vicinanza di Ippoliti con la tentatrice Zoe, l’ormai ex compagno della Caldonazzo non ha mai negato di essere molto geloso della showgirl e in particolare del suo passato.

Primadonna della compagnia del Bagaglino e impegnata in numerosi spettacoli televisivi e teatrali, Nathaly è stata una vera e propria icona. E proprio mentre muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo, la showgirl ha fatto un incontro destinato a cambiarle per sempre la vita: quello con Massimo Troisi.

Un amore, quello che ha legato Nathaly al noto attore e regista italiano, nato quasi per caso nel 1992 in un ristorante romano quando Troisi l’ha prima notata e poi contattata, non senza difficoltà. Un interesse, insomma, nato lontano dai riflettori, ma che al tempo stesso ha da subito fatto parlare per la differenza d’età tra i due: lei affascinante ventiquattrenne e lui già uomo di successo di 37 anni. Una differenza anagrafica che è rimasta un semplice numero in una storia ricordata a tutt’oggi per passione, rispetto e fiducia.

Due anime unite fino alla fine e che probabilmente a tutt’oggi si appartengono. E se Nathaly ha più volte parlato con dolore di quel lontano 1994, anno in cui Troisi è prematuramente e improvvisamente scomparso , oggi non smette di ricordare con affetto quel primo e grande amore.

Ricordi importanti che la showgirl non ha mai smesso di conservare nel cuore e che poco fa ha voluto condividere sui social con un’immagine che la vede abbracciata proprio al grande regista. “E finalmente l’invito a pranzo arrivava…”: così la showgirl descrive l’inizio di una storia che l’ha inevitabilmente segnata e che al tempo stesso le dà tutt’oggi tanta energia per continuare a guardare al futuro con il sorriso.