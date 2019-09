Temptation Vip, la Caldonazzo cancella l’ex e si prende una rivincita

editato in: da

Seduta davanti all’ormai famoso falò che riscalda le serate di Temptation Island Vip, Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti hanno messo la parola fine alla loro relazione. Ora che è tornata a casa, la showgirl ha deciso di cancellare – letteralmente – l’ex fidanzato dalla sua vita.

La Caldonazzo è riuscita infatti a slegarsi da una relazione “tossica”, una situazione difficile in cui moltissime donne si ritrovano talvolta senza neanche essere consapevoli di poter avere molto di meglio dalla vita. Proprio a Temptation Island Vip, il suo uomo l’ha umiliata più e più volte, con atteggiamenti che Nathaly ha subito fino alla fine – fino a quando, anzi, non ha deciso di darci un taglio.

Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, la Caldonazzo ha pubblicato una foto davvero eloquente, che ha suscitato grande scalpore tra i suoi fan. Si tratta della copertina di Uomini e Donne Magazine, giornale al quale ha rilasciato le sue prime parole da quando ha abbandonato l’isola delle tentazioni. La rivista ha infatti utilizzato come immagine principale per questo numero una foto di coppia che ritrae Nathaly e Andrea abbracciati, prima di partecipare al reality show dei sentimenti. Una foto che, adesso, suscita decisamente sentimenti diversi nella splendida showgirl.

A dimostrazione di aver deciso di tagliare nettamente con il passato, la star ha cancellato il volto dell’ex fidanzato, pochi colpi di penna (anzi, di Photoshop) per segnare un nuovo inizio. Dietro questa foto c’è molto di più di un semplice gesto di rabbia: c’è un forte desiderio di ricominciare da zero, di riprendere in mano la propria vita e farne qualcosa di diverso. Anche nel corso dell’intervista, le dichiarazioni della Caldonazzo segnano questa sua volontà di ripartire, pur con tutto il carico di sofferenze che ora si porta dietro: “Per me Andrea è morto, non voglio neanche incontrarlo per strada. Mi sento svuotata, ma pronta a rinascere. Ora sto metabolizzando un lutto”.

Nathaly ha già ben chiaro in testa quali saranno i suoi prossimi passi: “Appena torno a casa cambierò anche la palestra, quella dove andavamo insieme: non voglio vederlo più neppure mezza volta. Faccio finta che sia morto. La delusione è profonda, radicale, totale. Basta, è veramente finta, è imperdonabile tutto ciò. E poi mi ha rovinato un’esperienza che poteva andare diversamente”. La showgirl e il suo (ex) fidanzato avevano deciso di partecipare a Temptation Island Vip per mettersi alla prova, ma quello che è successo è stato davvero incredibile: “Quello che ho visto in quel villaggio mi ha scioccata” – ha ribadito la Caldonazzo. “Sono una donna forte, ho diverse esperienze alle spalle, ma questa mi ha devastata”.

Ciò che l’ha delusa è stato soprattutto il comportamento di Andrea Ippoliti, che si è lasciato andare con la single Zoe Mallucci: “A 46 anni puoi aspettare che finisca il programma, una volta fuori puoi fare quello che vuoi, evitando magari ragazze così giovani”. A quanto pare, in effetti, i due starebbero continuando a frequentarsi anche ora che sono tornati a casa.