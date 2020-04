Carlotta Mantovan mostra la figlia Stella su Instagram: il sorriso è quello di Fabrizio Frizzi

editato in: da

Carlotta Mantovan mostra la figlia Stella su Instagram e il sorriso della piccola è identico a quello di papà Fabrizio Frizzi. Sono trascorsi due anni dalla scomparsa del celebre conduttore Rai, ma nessuno ha mai dimenticato l’allegria e il garbo di Fabrizio.

Il suo sorriso ha tenuto compagnia ai telespettatori per moltissimi anni, diventando il simbolo di una tv mai sopra le righe, generosa ed elegante. A mantenere vivo il ricordo del conduttore è proprio Carlotta Mantovan, la moglie di Frizzi, e mamma di Stella, la loro unica figlia. Erano gli anni Duemila quando, dietro le quinte di Miss Italia, il presentatore incontrò per la prima volta la modella.

Fu amore a prima vista, nonostante la differenza d’età, e nel 2002 la coppia ufficializzò la relazione. Poi nel 2013 l’arrivo di Stella e le nozze, un anno dopo. Dopo la morte di Fabrizio è stata proprio la piccola a regalare nuovamente il sorriso a Carlotta, che ha vissuto in silenzio il suo lutto, continuando ad andare avanti per lei. “Gli amici veri mi hanno aiutato tanto, mi hanno sostenuta e protetta – aveva raccontato qualche tempo fa -. Dalla gente ho ricevuto tanto affetto, non posso che ringraziare tutti, ma ho vissuto in modo riservato quando accanto avevo Fabrizio e ora voglio fare altrettanto”.

“Di quello che è accaduto non riesco ancora a parlare – aveva concluso -, e anche su chi vedere sono ancora più selettiva di prima, perché tutto il tempo che ho voglio dedicarlo alla mia bambina e al mio lavoro”. Oggi Carlotta Mantovan sorride proprio grazi alla piccola Stella che ha scelto di mostrare su Instagram in questi giorni. Nello scatto la Mantovan sorride e accanto a lei si vede il sorriso della figlia. “#mylove #thissmile #nofilterneeded #ourlove #noidue”, ha scritto la giornalista.

In tanti hanno commentato lo scatto, cogliendo la grand somiglianza della bambina con Fabrizio Frizzi. “Vedo in angolo il sorriso di Fabrizio e non vedo l’ora di vederla grande quando si potrà perché credo che sia uguale a lui”, ha scritto un fan, mentre un altro ha aggiunto: “Lo stesso sorriso del suo papà” e “Ha il sorriso indimenticabile di Fabrizio”.