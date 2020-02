Carlotta Mantovan bacia la figlia su Instagram e commuove

editato in: da

Chi è Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan bacia la figlia Stella su Instagram e commuove. La giornalista e vedova di Fabrizio Frizzi ha occhi solo per la sua bambina, nata dall’amore per il noto conduttore. Sei anni e grande dolcezza, la figlia de presentatore Rai assomiglia molto alla sua mamma ed è tenera come il suo papà.

Era il 2002 quando la Mantovan e Frizzi si incrociarono per la prima volta dietro le quinte di Miss Italia. Un legame cresciuto nonostante la differenza d’età e divenuto un grande amore. Poi la nascita di Stella, nel maggio del 2013, e le nozze appena un anno dopo. Era l’ottobre del 2017 quando Fabrizio venne ricoverato durante un’ischemia cerebrale avvenuta mentre stava registrando una nuova puntata de L’Eredità.

Poi il ritorno in tv, con l’abbraccio agli amici Carlo Conti e Antonella Clerici, i sorrisi e la voglia di farcela. In una delle sue ultime interviste, rilasciate nel febbraio del 2018, Frizzi aveva confessato di stare meglio, ma di continuare a combattere per amore della figlia Stella. Di lì a poco il peggioramento delle sue condizioni l’aveva costretto a un ricovero d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove era deceduto il 26 marzo.

Carlotta Mantovan ha affrontato con grande forza e dignità il dramma della morte di Fabrizio, scegliendo di vivere il suo dolore nel più stretto riserbo, ma senza dimenticare i tanti colleghi, gli amici e i fan che hanno sempre amato Frizzi. Dopo la scomparsa del conduttore, la giornalista si è concentrata su sua figlia Stella, ricostruendo, un passo dopo l’altro, la sua esistenza. L’amore per i cavalli e per la natura, l’hanno aiutata a superare la sofferenza e a tornare a sorridere.

“La mia vita è Stella – aveva svelato qualche tempo fa al settimanale Oggi -. Tutto il resto è importante, mi aiuta. Ma mia figlia è mia figlia […] Ho un fortissimo istinto materno e ce la sto mettendo tutta per essere una buona madre. I miei genitori ogni tanto vengono da Mestre a trovarci e mi danno una mano. Quando alzo la bandierina e chiedo aiuto, loro ci sono”.