Bianca Guaccero svela in diretta un piccolo segreto sul suo passato

Anche in questi giorni lontana dal piccolo schermo, Bianca Guaccero è in grado di regalarci sorprese a non finire. La conduttrice si è reinventata uno show su Instagram, che ogni giorno raccoglie migliaia di fan e riceve commenti entusiastici. Questa volta, si è persino lasciata andare ad una confessione sul suo passato.

Dopo lo stop a Detto Fatto, un’interruzione momentanea che ha riguardato molte trasmissioni d’intrattenimento per lasciare, in questo periodo così difficile, maggiore spazio all’informazione, Bianca Guaccero non ha certo tirato i remi in barca. E così, ogni pomeriggio la ritroviamo in diretta su Instagram con il suo nuovo show Pronto Detto Fatto, che la vede in collegamento con i tutor del programma e con alcuni ospiti tra i più amati dal pubblico. Tra interessanti interviste e siparietti divertenti, la conduttrice riesce ad intrattenere i suoi fan e, ogni volta, ci regala qualche chicca.

Solo poche ore fa, in effetti, Bianca ha sorpreso tutti con una rivelazione riguardante il suo passato. Stando alle sue parole, da ragazza avrebbe fatto un provino per diventare velina di Striscia la Notizia, dove ha incontrato due colleghe, oggi anch’esse divenute molto famose. Una di esse è Ilary Blasi, che ha incontrato per la prima volta casualmente: “Quando avevo 14 anni, un giorno fui chiamata per fare un provino per Striscia la Notizia” – ha raccontato la Guaccero. “Sono salita su un treno con mia madre e siamo andate prima a Roma e poi a Milano. Scesa dal treno, mi sono seduta al mio posto e ho letto il mio copione. Ad un certo punto si è seduta di fronte a me una ragazza bellissima e biondissima: era Ilary“.

Parlando di questo avvenimento con Jonathan Kashanian, la presentatrice ha poi proseguito: “Tu sai che non mi tengo un cece in bocca. Le ho detto: ‘Io sono mora, tu sei bionda. Facciamo entrambe il provino per le veline'”. In collegamento con Bianca, l’altra aspirante velina che ha conosciuto al provino: Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima ha confermato il racconto della conduttrice di Pronto Detto Fatto, rivelando qualche dettaglio in più. All’epoca le tre ragazze, infatti, hanno raggiunto insieme la selezione finale, senza però approdare sul celebre bancone del tg satirico di Canale 5.