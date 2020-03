Bianca Guaccero, storia con un calciatore famoso? Risponde Jonathan

editato in: da

Bianca Guaccero ha un flirt con un calciatore famoso? Jonathan risponde su Instagram e svela la verità. La conduttrice di Detto Fatto è da sempre al centro del gossip. Gelosa della sua vita privata, Bianca non ha mai svelato nulla riguardo i suoi amori o le relazioni dopo la fine del matrimonio con Dario Acocella.

La Guaccero in passato ha vissuto una love story con Nicola Ventola, noto calciatore, mentre nel 2013 ha sposato Acocella, da cui ha avuto la figlia Alice. Il matrimonio è finito quattro anni dopo e il divorzio è stato un grande dolore per Bianca. Da allora la conduttrice ha sempre custodito gelosamente la sua privacy, dichiarando sempre di essere single.

A raccontare qualcosa di più sulla vita privata di Bianca però ci ha pensato Jonathan, collega di Detto Fatto, sempre pronto a punzecchiare la conduttrice. Nel corso dell’ultima diretta Instagram realizzata dalla presentatrice, l’esperto di stile ha svelato l’interesse di Adil Rami, calciatore ed ex di Pamela Anderson, per la Guaccero. Le battute e gli scherzi fra i due hanno dato vita al gossip, facendo ipotizzare una relazione fra lo sportivo e la showgirl.

Niente di più falso, come ha confermato lo stesso Jonathan. “Ma non è vero che hanno avuto un flirt! Li ho solo presentati”, ha svelato su Instagram. In passato aveva fatto discutere anche una presunta love story dell’attrice di Capri con Fabrizio Moro, noto cantante e vincitore di Sanremo. Un pettegolezzo che la stessa Bianca, dopo molte illazioni, aveva respinto con fermezza.

“Cerco una persona consapevole e risolta – aveva confessato tempo fa a Il Giornale -, capace di mettersi in discussione. I rapporti finiscono quando l’altro non riesce a superare i suoi limiti. Avevo la mania di avere tutto sotto controllo, per insicurezza. Ho scoperto che è bello lasciarsi andare. Trovare l’amore della mia vita. Voglio un amore maturo, più simile alla pace che ho dentro adesso. L’inquietudine di ieri non mi appartiene più”.