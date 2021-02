Belen Rodriguez incinta, il primo video del pancino su Instagram

editato in: da

Belen Rodriguez incinta mostra il pancino su Instagram. Si tratta del primo video in cui la showgirl, dopo l’annuncio della gravidanza, svela le sue forme. Nella clip, pubblicata sul profilo social della modella, Belen è allo specchio e in lingerie. “Ti aspetto…16 settimane”, ha scritto, raccontando un’attesa voluta ed emozionante che sta vivendo con il compagno Antonino Spinalbese.

Tanti i commenti alla clip con i fan che si sono complimentati con Belen per la sua bellezza. La showgirl ha confermato di vivere la gravidanza con grande serenità e di continuare ad allenarsi. “Mi alleno tutti i giorni facendo pilates – ha svelato -, tranne la domenica che mangio ciò che voglio e non faccio un tubo, per il resto faccio proprio la brava. Mi sento bene così”. La modella ha poi affermato di non volersi privare di nulla a tavola: “Sono una che si vive la gravidanza in modo sereno! Cioè mi accontento tutte le voglie di cibo anche perché così è contento pure il bimbo! Per tornare in forma ci sarà tempo!”.

L’amore per l’hairstylist di 26 anni è arrivato quest’estate durante una vacanza a Ibiza. Un viaggio organizzato per dimenticare la dolorosa rottura con Stefano De Martino. L’ex marito e papà di Santiago era rientrato nella vita di Belen con un clamoroso ritorno di fiamma durato però solo un anno. Poi l’addio e l’arrivo di Antonino che ha rivoluzionato l’esistenza della Rodriguez. Lei, che ormai non credeva più nell’amore, ha riscoperto la forza di quel sentimento e presto diventerà mamma per la seconda volta.

La showgirl è convinta che il secondo figlio sarà una femmina. Così tanto che la coppia ha già scelto il nome: Celeste. Lontano dai riflettori, bellissimo e appassionato di fotografia, Antonino Spinalbese non vede l’ora di stringere fra le braccia il frutto del suo amore per Belen. “Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni – ha raccontato al settimanale Chi – e per questo che ogni giorno chiedo a Belén se vuole sposarmi…Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi per sempre”.