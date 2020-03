Ballando con le stelle, Veera su Osvaldo confessa: “Rifarei tutto, nel bene e nel male”

editato in: da

Veera Kinnunen continua a far parlare di sé e della sua storia (ormai finita) con Osvaldo.

Sul suo profilo Instagram la ballerina scandinava ha risposto alle domande dei fan, che le hanno chiesto come sta trascorrendo queste giornate, desiderando qualche informazione in più sui suoi allenamenti quotidiani e dei consigli sul make up, passando anche per quesiti più personali.

Uno su tutti ha attirato l’attenzione, anche per la risposta che ha dato la Kinnunen: un fan ha chiesto infatti se, qualora avesse avuto la possibilità di tornare indietro, avrebbe cambiato qualche scelta fatta nella sua vita. Veera non ci ha pensato due volte, e fiera ha risposto alla domanda spiazzando tutti:

No, è un atteggiamento che proprio non mi appartiene: rifarei tutto cento volte, nel bene e nel male.

Sicuramente molti dei fan avranno colto dei riferimenti alla sua vita sentimentale, che nell’ultimo periodo non è stata certamente tra le più serene.

Del resto ricordiamo tutti che per la ballerina l’anno appena trascorso è stato parecchio movimentato: è finita da qualche mese la relazione con Dani Osvaldo, nata – sotto il segno delle critiche – tra un passo a due e un tip tap, durante Ballando con le stelle.

Veera e Osvaldo avevano partecipato come coppia alla gara del programma di Milly Carlucci, e avevano imparato a conoscersi, vivendo fianco a fianco per mesi, tra le gioie e le delusioni della trasmissione, sviluppando una sintonia che era impossibile non notare. Tra i due era scoppiata una passione travolgente, che però si è rivelata un fuoco di paglia.

La chiusura della love story non è stata facile per la ballerina: Dani Osvaldo, poco dopo una rottura improvvisa, si sarebbe consolato con una modella sudamericana, facendo ovviamente soffrire la sua ex.

Parlavamo di critiche perché prima di impegnarsi con Osvaldo, Veera aveva dato una svolta alla sua vita mettendo fine a un’altra storia, durata ben dieci anni, quella con il collega Stefano Oradei.

In tanti avevano pensato ci fosse di mezzo un tradimento, proprio per la complicità e l’intesa che la Kinnunen e Osvaldo mostravano durante il programma. Entrambi però hanno sempre negato che la loro storia fosse iniziata quando lei era ancora impegnata con il collega.

La ballerina scandinava in alcune interviste aveva raccontato la sua versione, sostenendo che la lunga storia d’amore era già finita quando si era innamorata dell’ex calciatore argentino.

Adesso, dopo ben dieci anni di relazione e un epilogo improvviso, la Kinnunen e Oradei sono riusciti a instaurare un rapporto disteso, nonostante tutto.