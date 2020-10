Ballando, le anticipazioni: la Isoardi e Todaro non mollano. E balla anche Red Canzian

editato in: da

Continuano gli imprevisti per Ballando con le Stelle e Milly Carlucci. La conduttrice, fin dalla prima puntata dello show, ha infatti dovuto affrontare numerosi problemi per poter garantire ai suoi telespettatori uno show di alto livello. E, questa volta, ad essere messa in dubbio è stata la presenza di Elisa Isoardi.

Durante il programma la showgirl si è infortunata il piede destro mettendo a serio rischio la sua partecipazione alla gara. Nonostante abbia provato a ballare le sue condizioni sono peggiorate, tanto da costringere il suo compagno di ballo, Raimondo Todaro, ad accompagnarla in ospedale per effettuare degli accertamenti.

Ma se in un primo momento la Isoardi sembrava destinata a dover rinunciare allo show, adesso arriva la conferma: sarà presente alla sesta puntata di Ballando con le Stelle. Insieme, a Milly Carlucci e a Todaro sembrerebbe, infatti, aver trovato una soluzione. Ad annunciarlo proprio lei, che attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sapere di aver bisogno di tutto il sostegno possibile da parte del pubblico.

Ve lo avevo detto – ha affermato-. Io sono una che non molla mai! Intanto sono arrivata in studio, cosa succederà stasera? Lo scoprirete tra poco… intanto mai come oggi abbiamo bisogno di voi!

Milly Carlucci, inoltre, ha voluto stupire anche con il “ballerino per una notte”. Nella sesta infatti, si esibirà Red Canzian che, insieme ai Pooh, ha fatto cantare, emozionare e divertire più di una generazione. Il cantante si esibirà con lo scopo di guadagnare un punteggio ‘bonus’ che servirà per aiutare una delle coppie in difficoltà.

Grande attesa anche per le esibizioni delle altre coppie, ormai entrate nel pieno spirito competitivo del programma. Giorno dopo giorno, tutti i partecipanti continuano ad allenarsi con costanza per poter ottenere giudizi positivi da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Insomma, dopo un breve stop di Todaro, dovuto a una non prevista operazione all’appendicite, lo show ha rischiato di perdere una delle concorrenti più apprezzate. Finalmente, però, il pubblico può tirare un sospiro di sollievo e godersi lo spettacolo progettato da Milly Carlucci intrattenere e, soprattutto, per non deludere le aspettative. In che modo si esibiranno Raimondo ed Elisa?