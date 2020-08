editato in: da

Aurora canta su Instagram la canzone che Eros Ramazzotti dedicò a Michelle Hunziker. Sono trascorsi anni da quel 1996 in cui l’artista romano pubblicò Più bella cosa, singolo estratto dal disco Dove c’è musica pubblicato nel maggio dello stesso anno. La hit è un inno all’amore ed è dedicata a Michelle Hunziker, che all’epoca era legata al cantante e appare anche nel video.

La canzone fu un grande successo e ancora oggi è un singolo d’amore molto ascoltato. Pochi mesi dopo l’uscita della hit, il 5 dicembre 1996, Michelle diede alla luce Aurora, primogenita della coppia. Tempo dopo Eros avrebbe scritto una canzone anche per lei, l’Aurora, dedicandogliela nel febbraio del 1997. L’anno successivo la Huziker e Ramazzotti si sposarono, coronando il loro sogno. Un amore travolgente e passionale, terminato fra le lacrime nel 2002 quando Michelle finì nella rete di una setta.

Oggi molte cose sono cambiate. La showgirl svizzera è sposata con Tomaso Trussardi da cui ha avuto le figlie Sole e Celeste ed è molto felice, mentre Eros è stato legato per dieci anni a Marica Pellegrinelli, che gli ha regalato due figli, e da cui si è separato di recente. Gli ex hanno messo da parte i rancori del passato e hanno trovato un nuovo equilibrio, anche per amore di Aurora che oggi è cresciuta ed è splendida.

La primogenita della Hunziker e Ramazzotti ha 23 anni e ha iniziato una carriera nel mondo dello spettacolo. Solare come mamma Michelle e sensibile come papà Eros: la giovane è legatissima a entrambi i genitori. Per questo in tanti si sono chiesti come si sia sentita a cantare la hit che racconta il loro immenso amore. Su Instagram infatti Aurora ha pubblicato un video in cui è in auto con un amico e Goffredo Cerza. I tre alzano il volume della radio per cantare a squarciagola Più bella cosa.

Un’esibizione da brividi che ha emozionato i follower, soprattutto per il valore che ha il singolo, simbolo di un legame fortissimo che ha dato vita proprio alla giovane Ramazzotti. Dopo un anno ricco di novità, fra cui un ruolo importante in Ogni Mattina con Adriana Volpe, Aurora si sta concedendo qualche giorno di vacanza con gli amici. Accanto a lei Goffredo, ma soprattutto Sara Daniele, figlia del grande Pino e amica inseparabile.