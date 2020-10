Arisa pronta a diventare mamma: “Un figlio con Lorenzo Zambelli&...

editato in: da

Arisa è pronta a diventare mamma. La cantante, che ha da poco compiuto 38 anni, ha espresso la volontà di avere un figlio da Lorenzo Zambelli, suo storico compagno. I due si conoscono da ben undici anni, durante i quali il loro legame si è più volte interrotto, ritornando poi a essere ancora più forte. Lorenzo è il manager di Arisa, ma si è sempre tenuto lontano dai riflettori. Di recente la coppia era stata paparazzata durante una romantica vacanza, fra baci e coccole. “Il nostro è un rapporto rodato e tranquillo – ha raccontato la cantante a Gente, spiegando il sogno di diventare mamma -. Sì, finora un bimbo non è arrivato, ma ci farebbe davvero molto piacere”.

Un legame, quello fra Arisa e Lorenzo, che nulla è riuscito a spezzare. Nel 2016 la coppia aveva vissuto un momento di profonda crisi, raccontato dall’artista nel brano La Notte, poi il ritorno di fiamma e la decisione di non lasciarsi mai più. Oggi l’artista si sente pronta ad avere un figlio con l’uomo che ama, iniziando una nuova avventura. Dall’esordio sul palco di Sanremo, con gli occhiali da vista e la frangetta sulle note di Sincerità, sino a oggi: Arisa in questi anni è molto cambiata ed è cresciuta sia artisticamente che dal punto di vista personale.

Nel corso degli anni, grazie alle sue prese di posizione forti e al suo coraggio di esporsi, è diventata un’esponente del body positivity. Con i suoi post su Instagram e la sua schiettezza, ha spinto sempre più persone ad accettarsi e amarsi senza riserve. L’ultima foto pubblicata sui social ne è una prova: uno scatto in cui è in bikini, senza filtri e splendida come non mai. “Ho pensato: per i miei 38 anni voglio accettare la mia pancia e così è stato – ha confessato a Gente -. Detto questo, non significa che bisogna lasciarsi andare. È importante prendersi cura di sé, anche se non in modo maniacale. E mi fa tanto piacere quando vedo le ragazze che magari mi seguono fin da piccole e hanno imparato a valorizzare il proprio aspetto. Poi, invece di pensare che non si è all’altezza, si può puntare su altro: la generosità, la dolcezza, la disponibilità con gli amici”.