Amici: Skioffi sconfortato, interviene Maria De Filippi

Ad Amici, Skioffi di lascia andare allo sconforto e Maria De Filippi interviene. L’ultima puntata dello show non è stata affatto semplice per il cantante che ha preso parte alla sfida a tre. David Angelo, Giulia e Nyv hanno infatti affrontato Skioffi, Martina e Jacopo. Se il primo trio ha ottenuto un buon riscontro da parte della commissione, il secondo ha avuto molte più difficoltà.

L’esibizione non ha convinto i professori di Amici che hanno criticato pesantemente i cantanti. Così tanto che Rudy Zerbi è arrivato a definire il gruppo: “Una cosa orribile, un mostro a due teste che non c’entrano nulla”. Se Martina e Jacopo sono rimasti in silenzio senza rispondere alle critiche, Skioffi si è invece giustificato, lamentando il poco tempo avuto a disposizione per preparare l’esibizione.

Le sue parole però hanno fatto infuriare ancora di più gli insegnanti di Amici che non considerano lecito un discorso di questo tipo per un artista. Dopo lo scontro avvenuto sabato, Skioffi si è chiuso nel silenzio e negli ultimi giorni è apparso molto sconfortato. Così tanto che Maria De Filippi ha deciso di intervenire per provare a comprendere i sentimenti del cantante.

La conduttrice ha raggiunto Skioffi nello spogliatoio della sala prove per parlare con lui. “Non sapevo che dire, quello che ho detto manco era la verità – ha spiegato, amareggiato -. Io penso che la musica è musica e resta tale. Al di là di chi le scrive. Non ho risposto così perché mi c**o sotto, sto in tensione. Cosa devo dire, mi sento dire che abbiamo sbagliato… Che devo dire?”.

Maria De Filippi ha replicato, cercando di far capire al ragazzo che ha tutte le carte in regola per farcela ad Amici, ma deve solo avere maggiore fiducia in sè stesso. “Tu hai gli strumenti, sai parlare di musica – ha affermato la moglie di Costanzo -. Hai fatto la figura dello scocciato”. A quel punto Skioffi a chiesto a Maria cosa potesse fare per rimediare all’errore e lei ha risposto prontamente: “E ora non lo fai più!”.