Chi è Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta

Ex marito di Maria Teresa Ruta e papà di Guendalina, Amedeo Goria è un volto noto della tv. Il giornalista è intervenuto nel corso della terza puntata del GF Vip per parlare con Guenda e raccontare il loro rapporto complicato. Classe 1954, è nato a Torino e ha frequentato la facoltà di Lettere. Nel 1976 è diventato giornalista e ha iniziato la sua carriera lavorando a la Gazzetta del Popolo.

In seguito è approdato a Tuttosport e al Corriere della Sera, lavorando dal 1980 al 1985 come corrispondente da Torino. Amedeo Goria ha inoltre collaborato con testate nazionali importanti come Il Messaggero, Il Giorno e La Gazzetta del Mezzogiorno. Nel 1987 è entrato in Rai, nella redazione del TG1 e in seguito in quella di Rai Sport, seguendo le manifestazioni sportive più importanti, dai Mondiali di calcio alle Olimpiadi di Pechino. Ha infine condotto le Notti Olimpiche Invernali di Pyongchang, Ciao Italia e Uno Mattina Estate. Volto amatissimo della tv e professionista dai tanti talenti, Amedeo Goria è anche un attore: ha recitato in Annaré, Il conte di Melissa, L’ultimo rigore, Il cielo può attendere, E guardo il mondo da un oblò. A teatro ha recitato in Carlotta’s way e Il colpo della Strega.

Nel 1987, Amedeo Goria ha trovato l’amore con Maria Teresa Ruta. Dopo le nozze la coppia ha avuto due figli: Guendalina, detta Guenda, e Gian Amedeo. Nel 1999 la love story è terminata e, dopo un periodo di contrasti, gli ex sono riusciti a creare un buon rapporto. Al GF Vip, Guendalina ha confessato di vivere con difficoltà il legame con il padre e la Ruta si è confidata con Elisabetta Gregoraci, parlando dell’ex marito.

“Il papà andava sempre di qua e di là, la domenica era impegnato allo stadio e non c’era quella sacralità, quell’abitudine degli orari – ha spiegato -. Nei Natali veniva sempre a casa, era una famiglia allargata a tutti gli effetti, però si era trasferito a Roma, perché era al Tg, non viveva più a Milano. Il punto di riferimento sono sempre stata io e la presenza del padre è mancata da morire a Gian Amedeo. Anche a Guenda, che infatti finora ha sempre cercato solo uomini adulti, molto adulti, troppo adulti”.