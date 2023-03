Ambra Angiolini, il fidanzato si svela: le prime dolci parole

Nuova vita, nuovo amore: per Ambra Angiolini, è finalmente arrivato il momento di guardare oltre e di pensare al futuro. Un futuro più che roseo, visto che include – da mesi, stando alle indiscrezioni – l’attore Andrea Bosca, con cui ormai è uscita allo scoperto su Instagram. Questa è la prima relazione ufficiale dopo la fine della storia d’amore “idilliaca” con Massimiliano Allegri. E proprio l’attore ha voluto commentare la sua vita privata, svelando qualcosa (ma non troppo).

Ambra Angiolini, la relazione con Andrea Bosca: il commento dell’attore

Dopo un anno particolarmente difficile, tra le notizie su Massimiliano Allegri e la vicenda della casa occupata, Ambra Angiolini può finalmente tornare a sorridere, con il cuore leggero e pieno d’amore. Al suo fianco c’è Andrea Bosca, attore d’eccezione: dopo una serie di innumerevoli flirt che le sono stati attribuiti, questo è l’unico che è stato ufficializzato davvero.

Durante una intervista al settimanale Nuovo Tv, l’attore si è svelato un po’ sulla sua vita privata. “Non amo parlare della mia sfera personale. Da bravo piemontese sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla. La mia vita privata è molto felice“. Il legame con Ambra Angiolini, dunque, è una gioia per entrambi. Del resto, lei lo ha già presentato in famiglia, a Jolanda e Leonardo, i figli che la Angiolini ha avuto con Francesco Renga.

Come si sono conosciuti Ambra Angiolini e Andrea Bosca

In realtà, questa relazione andrebbe avanti da mesi, protetta agli occhi della stampa e del gossip. Come è giusto che sia. La coppia si è conosciuta sul set di Protezione Civile, la fiction di Rai 1 ambientata a Stromboli. Ed è così che avrebbero cominciato a frequentarsi, avendo cura di non rivelare troppo, fino a quando la coppia non è stata sorpresa dai fotografi di Diva e Donna.

Intenti a scambiarsi un bacio, le foto di Ambra Angiolini e Andrea Bosca insieme non lasciavano spazio ad alcun dubbio. Più di una amicizia: è amore. Per il momento, la Angiolini non ha voluto rilasciare dei commenti ufficiali, ma ha condiviso un video nelle sue stories su Instagram. La coppia, infatti, è stata insieme a Catania.

Le presentazioni in famiglia e l’ufficialità su Instagram

Sono una coppia riservata? Assolutamente sì. Del resto, quando si è famosi e si vive un nuovo amore, è facile cadere nel tranello dei chiacchiericci. Per questo motivo, la scelta di viversi lontani dal clamore mediatico è assolutamente la migliore. E sono sempre di più le coppie di famosi che scelgono di farlo, come Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il motivo? Evitare che l’eccessiva risonanza mediatica possa “rovinare” la relazione.

Su Ambra Angiolini e Andrea Bosca, sappiamo che lui è stato presente allo spettacolo teatrale Il Nodo. Un evento importante, dal momento che ad assistere ci sono stati anche i genitori, Doriana e Alfredo, e i figli, Jolanda e Leonardo. Sì, la coppia non si nasconde più, ma al contempo non vuole in ogni caso rivelare troppo. Sono felici, ed è questo che – al di là di tutto – conta davvero.