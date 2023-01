Alva Selerud, la bellissima calciatrice della Roma

Guardandola sembra una super modella e invece è la calciatrice più chiacchierata del momento: Alva Selerud è entrata ufficialmente a far parte della squadra femminile della Roma. La notizia in pochissimo tempo ha fatto il giro dei social, dove la giovane e bellissima Alva ha già ricevuto il consenso non solo dei tifosi, ma anche di tantissime persone che ancora non la conoscevano.

Chi è Alva Selerud, la bellissima calciatrice svedese

Classe 2000 e di origine svedese, Alva Selerud (nome completo Emma Alva Elisabeth Selerud) è una sportiva che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio femminile sin da giovanissima. Il suo profilo Instagram è un brulicare di foto che la ritraggono proprio sul campo, sia da sola che con le ex compagne di squadra con cui ha militato per ben sei anni nel Linköping.

Lunghi capelli biondi, occhi color del cielo e un sorriso che conquista al primo colpo. Alva è una ragazza davvero unica, in cui convivono dolcezza e grazia, ma anche una grandissima forza che dimostra a ogni performance sul campo da calcio. Da poco gioca nella Nazionale del suo Paese e si è distinta come attaccante, guadagnandosi il titolo di miglior assist woman del campionato svedese e totalizzando 26 presenze con due gol. Mica male per una giovane sportiva come lei che è soltanto all’inizio della sua carriera!

Al momento non conosciamo molto sulla vita privata della Selerud, ad eccezione dei rari momenti personali che ha condiviso sui social con i suoi follower. È evidente che sia molto legata alle amiche e alla famiglia, in particolare al fratellino Samuel di cui è molto orgogliosa e che le somiglia tantissimo. Non mancano le foto in viaggio, sia nelle grandi Capitali europee come la romantica Parigi (meta scelta anche da J.Lo e Ben Affleck per la luna di miele) che nella sua amata terra, dove non disdegna sia le montagne innevate che le splendide spiagge assolate in estate.

Sembra che l’amore non sia un capitolo attualmente aperto nella vita della bella Alva, che non figura mai in compagnia di una dolce metà al suo fianco. Sarà single o appare da sola per scelta?…

Alva Selerud, nuova attaccante della Roma

Dalla Svezia all’Italia, un bel salto per la giovane Alva Selerud che è stata ufficialmente accolta nella squadra femminile della Roma guidata dall’allenatore Alessandro Spugna, dove resterà fino al 30 giugno 2025. Neanche a dirlo, tra i tifosi giallorossi ha riscosso immediatamente un enorme successo.

“Sono estremamente orgogliosa e grata di aver firmato con l’AS Roma – ha detto la calciatrice -. Già dal primo incontro con il Club ho avuto l’impressione di essere davvero la benvenuta e che credessero in me. La Roma mi consentirà di crescere e di migliorare come calciatrice. Qui potrò confrontarmi in campo nazionale e contro le migliori squadre europee per lottare per dei titoli. Questo per me è un sogno“.

Un sogno che diventa realtà, un importante trampolino di lancio per una ragazza giovane e con una grande voglia di fare. I suoi obiettivi? “Migliorare come calciatrice, adattarmi al calcio italiano e crescere come persona. Spero di imparare l’Italiano”, ha detto nella sua prima intervista a Club giallorosso.