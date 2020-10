editato in: da

Alessandra Mastronardi si confessa su Ross McCall e svela il sogno di un figlio. L’attrice de L’Allieva sta vivendo un periodo piuttosto felice sia sul lavoro che nel privato. Se la carriera procede a gonfie vele e la fiction con Lino Guanciale è un successo, anche l’amore le sta regalando grandi soddisfazioni. Da diversi anni Alessandra è legata all’attore Ross McCall con cui convive a Londra. I due sono così felici che sognano di formare presto una famiglia. Intervistata da Confidenze infatti la Mastronardi ha svelato il sogno di diventare mamma.

“Ross è come la cioccolata. È romantico e fa tante piccole cose che scaldano il cuore – ha spiegato -. Per esempio, quando parto mi fa trovare un post-it nella valigia con scritto che gli manco. Adesso vorremmo un figlio, un progetto concreto che arriverà quando vorrà. Ho amiche che non metterebbero mai al mondo un bambino in questo periodo perché hanno paura. Invece, io no”. In questi giorni Alessandra sta conquistando il pubblico con le nuove puntate de L’Allieva. “È un personaggio che ho amato moltissimo – ha detto parlando di Alice Allevi -, anche se all’inizio mi ha messo in difficoltà: mi sembrava troppo sopra le righe, contestavo le cose che diceva, la giudicavo e questo è sempre un errore. Mi sembrava poco furba, senza filtri, diversa da me che invece sono attenta a proteggermi”.

“Credo che questo dualismo metta in crisi tante donne anche nella realtà – ha concluso -, quando gli impegni professionali le sottraggono al compagno”. Di origini scozzesi, Ross McCall è un volto noto del cinema. Il successo per lui è arrivato grazie alla serie tv Band of Brothers – Fratelli al fronte dove ha vestito i panni di Joseph “Joe” Liebgott. L’attore è cresciuto in Inghilterra e ha 43 anni, esattamente 10 in più di Alessandra Mastronardi. Ha iniziato a recitare a soli 13 anni, comparendo per la prima volta nel videoclip di The Miracle dei Queen. Nel 1993 ha recitato in The Return of the Borrowers, serie tv della BBC, ma il suo personaggio più famoso resta quello di Matthew Keller in White Collar.