Alessandra Mastronardi: L’Allieva è un successo e mostra il dietro le quinte su Instagram

C’era davvero grande attesa per il ritorno sul piccolo schermo di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, protagonisti di una delle fiction più amate degli ultimi anni. Stiamo parlando de L’Allieva, che ha debuttato nelle scorse ore con la sua terza stagione. E l’attrice, sorpresa dal successo ottenuto dalla prima puntata, ci regala una grande emozione su Instagram.

Alessandra Mastronardi ha avuto una carriera davvero brillante: dopo aver esordito da giovanissima, quando aveva lasciato intravedere qualità tali da renderla un vero astro nascente dello spettacolo italiano, ha raggiunto molti traguardi. E oggi festeggia l’ennesimo successo, grazie alla fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Il primo appuntamento, andato in onda la scorsa domenica 27 settembre, ha naturalmente conquistato tutti i fan de L’Allieva, che non attendevano altro.

La curiosità sul futuro di Alice Allevi e Claudio Conforti – interpretati rispettivamente dalla Mastronardi e da Lino Guanciale – è talmente grande da non lasciare molto spazio ad altri pensieri: i due protagonisti riusciranno a coronare il loro sogno d’amore? Proprio Alessandra, felicissima per il successo della prima puntata de L’Allieva, ha condiviso con i suoi fan qualche retroscena sulla terza stagione della fiction, pubblicando un bellissimo video su Instagram.

Le immagini si susseguono veloci: vediamo la Mastronardi impegnata in alcune sessioni di trucco prima di recarsi sul set, oppure intenta a ripassare il copione accanto a Lino. E ancora, possiamo godere della sua gioia nel condividere qualche momento di relax tra una scena e l’altra, assieme ai suoi compagni di questa meravigliosa avventura. Un vero e proprio tuffo dietro le quinte di una delle serie tv più attese di sempre, che ci regala anche un’immagine in anteprima di Alessandra in abito da sposa – a proposito, questo matrimonio si farà?

Insomma, questo breve filmato è un vero e proprio gioiellino per tutti gli amanti de L’Allieva 3, che ormai contano i giorni e le ore mancanti alla prossima puntata. La Mastronardi, che è stata ospite a Domenica In assieme a Lino Guanciale, ha già rivelato al pubblico di tenersi pronto a tanti colpi di scena. Mentre invece non ci sono novità sul fronte di un possibile seguito per la fiction: se la scorsa estate l’attrice sembrava aver messo in chiaro che questa per lei sarebbe stata l’ultima stagione, nel corso delle ultime interviste ha lasciato aperto un piccolo spiraglio. E i fan sperano che si traduca in un’altra, sensazionale serie di episodi.