Alberto Matano rompe il silenzio su Instagram dopo lo scontro con Lorella Cuccarini

Alberto Matano rompe il silenzio su Instagram dopo il presunto scontro con Lorella Cuccarini e l’ultima puntata de La Vita in Diretta ricca di tensioni. Secondo alcune indiscrezioni il prossimo anno sarà lui a guidare la trasmissione, mentre la Cuccarini non ci sarà. Proprio quest’ultima, quando mancavano poche ore all’ultimissima puntata dello show, aveva inviato una lettera allo staff dello show, accusando il collega di essere stato “egocentrico” e “maschilista”.

“C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro – aveva scritto la Cuccarini nella missiva, parlando de La Vita in Diretta -. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui. E se si volesse cercare il perché di tutto questo, non sarebbe certo necessario rivolgersi alla Bruzzone. Ora la missione è compiuta e saluto il programma”.

Poco dopo era arrivata una lettera di alcune donne della redazione de La Vita in Diretta, pronte a difendere Matano. Il giornalista però non aveva commentato e anche in quell’occasione aveva scelto la via del silenzio. Il conduttore aveva salutato il gruppo dello show con uno scatto su Instagram, in cui non compariva la Cuccarini, e aveva deciso di non replicare alle domande dei follower sul suo rapporto con la collega.

Ora, a distanza di settimane il presentatore ha ripreso a pubblicare post sui social. Archiviate le polemiche Matano ha pubblicato uno scatto che lo ritrae al mare, sorridente e rilassato. “Viva la libertà”, ha scritto, svelando di essere già in vacanza. Nessun riferimento ai presunti attriti con Lorella Cuccarini che, secondo le ultime notizie, continuerà a lavorare in Rai. Non è invece chiaro chi sarà la giornalista che affiancherà Alberto nella prossima stagione della Vita in Diretta, dopo la mancata riconferma della collega.