Al Bano e Romina in lite per la Lecciso: l’indiscrezione

Cosa sta succedendo fra Al Bano Carrisi e Romina Power? Secondo le ultime indiscrezioni l’attrice americana sarebbe in lite con l’ex marito a causa di Loredana Lecciso. Il settimanale DiPiù rivela che Romina sarebbe pronta ad abbandonare Cellino San Marco perché arrabbiata con l’artista pugliese. A scatenare le tensioni sarebbe stata la scelta di non invitare la Power al party per il 77esimo compleanno, escludendola dai festeggiamenti, sembra, per volere della Lecciso, stanca dei gossip su un triangolo amoroso con Al Bano.

La situazione sarebbe poi precipitata con la partecipazione di Carrisi a Domenica In e la decisione di non fare leggere a Mara Venier la lettera scritta per lui da Romina. “Vuole allontanarsi”, ha spiegato una fonte, secondo cui ci sarebbe grande tensione a Cellino San Marco. Qualche giorno fa anche l’artista pugliese era intervenuto sulla questione, sfogandosi con il settimanale Oggi e ammettendo di non aver gradito il gesto della Power. “Ero maldisposto perché siamo finiti su un filone gossiparo che non amo – aveva chiarito -. Con gli autori gli accordi erano diversi, ma non li hanno rispettati. Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata […] Chiariamo una volta per tutte, io sono stato sposato per 30 anni con Romina, e poi è finita come sappiamo. In seguito mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto. Quando mi esibisco con Romina sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi, per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra”.

Ospite a Live – Non è la D’Urso, anche Loredana Lecciso aveva cercato di chiarire: “A volte la vicenda è stata travisata ed è più limpida di quello che appare. Si tratta di una normalissima famiglia con alti, bassi, momenti di crisi. Io, Al Bano e i miei figli siamo una famiglia”. Una fonte ha fatto sapere che: “Per Romina la misura è colma”. L’attrice, che attualmente vive con il figlio Yari, sarebbe dunque decisa a lasciare l’Italia e tornare in America.