Al Bano, le accuse dalla Spagna: il debito da 30mila euro e la presunta amante

Guai in vista per Al Bano, che negli ultimi tempi si è ritrovato a dover fronteggiare alcune accuse dalla Spagna. Dopo le rivelazioni della (presunta) amante, adesso è il turno di Kiko Hernández, uno dei volti più noti della TV spagnola. Il conduttore, infatti, ha dichiarato che l’artista di Cellino San Marco gli dovrebbe una somma piuttosto alta: circa 30mila euro. Un momento davvero difficile, che colpisce uno dei cantanti italiani più famosi al mondo.

Al Bano, il debito da 30mila euro: le parole di Kiko Hernández

La Spagna sembrerebbe aver acceso le luci dei riflettori su Al Bano, e in modo continuo. Perché, a pochi giorni dal presunto scoop sull’amante dell’artista – Patricia Donoso – è giunto il “turno”, se così possiamo dire, di Kiko Hernández, con cui Al Bano avrebbe un debito di 30mila euro, mai saldato. Il conduttore, che lavora su Telecinco, una rete del gruppo Mediaset, ha parlato apertamente della somma di denaro che gli dovrebbe.

“Al Bano mi deve 30mila euro dal 2009. Il mio avvocato è davvero stanco di sollecitarli. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto da Deluxe, dico io”. Il cantante di Cellino San Marco è molto conosciuto in Spagna, dove ogni tanto si reca anche per fare delle ospitate in televisione. “Fa le querele e poi non paga i costi”, ha raccontato.

Chi è Patricia Donoso, la presunta amante: la replica di Al Bano

Ma non è il primo pettegolezzo di cui si è reso protagonista Al Bano in Spagna negli ultimi giorni. Solamente poco tempo fa, una donna – Patricia Donoso, avvocatessa – ha ammesso in diretta televisiva di avere avuto una liaison con lui, durata ben tre anni. “Non so chi sia, né che faccia abbia”, ha replicato Al Bano, raggiunto da Fanpage. “Come direbbero in Spagna, la signora è una mentirosa“.

Naturalmente, la smentita è arrivata alla diretta interessata, che tuttavia ha continuato a ribadire di avere avuto una relazione con lui. In realtà, ci sarebbe anche una foto che testimonia il loro incontro. “Se lui lo dice, sarà perché è così ed ha ragione. Il signore che ha il dono della voce potente e canta in playback. Meraviglioso, no”. Ma Al Bano non è rimasto in silenzio: “Ma se tutte le donne che hanno una foto con me in aeroporto diventano mie amanti, capisce che c’è un problema, no?”.

La Donoso, alla fine, ha promesso che sarebbe andata per vie legali. Al Bano, d’altra parte, è a dir poco furioso: “Questa donna ha detto che non ho cantato live? Donna, questo è il secondo errore che hai fatto stanotte. Vediamo quanti ancora ne fai”. Insomma, due grattacapi per un artista che negli ultimi tempi ha già avuto il suo daffare.

Al Bano, il desiderio di sposare Loredana Lecciso

Al netto delle accuse e delle smentite, Al Bano è in un momento della sua vita in cui vorrebbe solo essere felice e passare del tempo con le persone che ama. Dopo la diatriba tra Loredana Lecciso e Romina Power, si è vociferato della possibilità di convolare a nozze con la Lecciso, dopo tanti anni d’amore. Per adesso, tuttavia, non c’è alcuna conferma, e di certo essere al centro dell’attenzione mediatica non aiuta.