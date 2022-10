Al Bano provoca, in tv con la bolletta da 385mila euro: “Rincari assurdi”

Fonte: Getty Images Al Bano Carrisi

Al Bano scuote l’opinione pubblica mostrando in tv durante la trasmissione Cartabianca la bolletta della sua tenuta a Cellino San Marco che ammonta a 385mila euro, con un aumento del 202%. Il gesto scatena la polemica e il pubblico si divide.

Al Bano con la bolletta da 385mila euro a Cartabianca

Al Bano parla di “rincaro assurdo” delle bollette nella trasmissione di Bianca Berlinguer, Cartabianca, andata in onda martedì 18 ottobre su Rai 3. Per protestare contro questi aumenti insostenibili, il cantante ha mostrato in tv due fatture, una del periodo gennaio-agosto 2021 e una riguardante il periodo gennaio-agosto 2022, mostrando l’incremento esponenziale.

Naturalmente si parla di cifre esorbitanti, ma bisogna considerare che la sua tenuta di Cellino San Marco è paragonabile a una azienda. Al Bano è arrivato a pagare nel 2022 ben 385.605 euro a fronte dei 127.492 euro spesi nel 2021. “Un rincaro del 202%“. E sottolinea: “Un aumento del 200 per cento, è uno sbalzo incredibile, inaccettabile. Questa è un’emergenza, la Caritas dice che la povertà sta aumentando in maniera esponenziale”.

Al Bano, l’appello al governo

Al Bano mostra la sua situazione come specchio di quello che in generale sta accadendo agli italiani. Si rivolge dunque con parole dure alla politica perché chi è al governo trovi delle soluzioni efficaci: “Si pensa più a fare lotta politica che a fare l’interesse del popolo italiano. Mi auguro che il nuovo governo lavori come deve lavorare. Mi auguro che non si facciano la guerra tra loro. Altrimenti a farne le spese sarebbe il popolo”. Il cantante teme per l’Italia, “un Paese in ginocchio” che dopo la pandemia si trova a fare i conti con un incremento stratosferico dei costi dell’energia a causa della guerra dei russi contro l’Ucraina.

Al Bano messo alla gogna sui social

Il suo gesto di mostrare le bollette della sua tenuta pugliese ha accesso il dibattito, scatenando la polemica sui social. Molti non gli perdonano la sua precedente vicinanza alla Russia, sebbene il cantante abbia fin da subito condannato l’aggressione di Putin. Altri lo considerano “un mito” per aver avuto il coraggio di affrontare la questione senza mezzi termini e senza temere di essere messo alla gogna sui social.

Al Bano dunque lancia un appello concreto al nuovo governo perché si muova per tempo e si concentri a trovare una soluzione prima che il Paese tracolli, dato che anche una persona con le sue entrate si trova spiazzato difronte a un caro-bolletta insostenibile. Di certo, le parole del cantante non sono cadute nel vuoto se 981.000 spettatori hanno seguito Cartabianca che ha battuto negli ascolti Fuori dal Coro su Rete4.