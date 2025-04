Fonte: IPA Victoria Beckham

Ogni volta che Rebecca Loos torna sotto i riflettori, i Beckham tremano. E la sua ultima intervista, nel programma tv spagnolo !De Viernes!, non ha lasciato indifferente per le “perle” che ha voluto condividere con i telespettatori. Sono passati oltre vent’anni da quando il suo nome è finito al centro della cronaca rosa per via della presunta relazione con David Beckham. Ora Rebecca è una donna sposata e con figli ma non vuole essere vista come la “cattiva” della storia e per questo ha rivelato alcuni dettagli intimi su questo presunto legame per chiarire la situazione una volta per tutte.

Le nuove rivelazioni della presunta amante di David Beckham

“Sono stata lontana da questo argomento, ma David Beckham ne ha parlato nel suo documentario e improvvisamente la gente mi ha contattata su Instagram insultandomi, e tutto l’odio è ricominciato“, ha spiegato Rebecca Loos, che era stata assunta dai Beckham per prendersi cura dei figli e insegnare loro lo spagnolo quando l’ex calciatore è stato ingaggiato dal Real Madrid.

“Ho ricevuto messaggi orribili da persone che lo sostengono. Se non vuoi ammetterlo, va bene, ma non dare la colpa a me”, ha dichiarato. A detta di Rebecca, la sua liaison con David sarebbe iniziata “innocentemente”, con messaggi carichi di allusioni che alla fine avrebbero portato a una notte di passione in un hotel di Madrid.

“Salimmo in macchina con il loro autista e un gruppo di amici, li lasciammo in hotel e, una volta soli, ci baciammo. Ci baciammo per tutto il tragitto fino al loro hotel, fino a Castellana. Salii e ci divertimmo moltissimo”, ha dichiarato, ricordando quel primo incontro con un sospiro nostalgico.

“Mi aveva detto che era la prima volta che tradiva sua moglie, e gli ho creduto. Pensavo che avessimo qualcosa di speciale, ma non ero interessata a prendere il posto di nessuno e sapevo che lui era solo e aveva bisogno di un’amica”, ha aggiunto, chiarendo che anche lei in quel momento era stata spinta da sentimenti genuini.

Durante la sua permanenza al Real Madrid, l’attuale presidente dell’Inter Miami non stava vivendo un momento felice con la moglie, Victoria Beckham. Secondo la Loos, “David conduceva una doppia vita. Non stava molto con Victoria e aveva esigenze e bisogni che non venivano soddisfatti dalla moglie. Ero presente nella sua vita in un momento in cui stavano attraversando un periodo difficile”.

I Beckham erano appena arrivati a Madrid, lui aveva firmato un contratto con il Real Madrid e l’ex cantante delle Spice Girls faceva fatica ad adattarsi alla vita spagnola. Una situazione di profonda crisi, come ricordato dalla stessa Victoria nel documentario sulla sua famiglia realizzato da Netflix.

Rebecca ha inoltre svelato un presunto gesto, decisamente di cattivo gusto, di Beckham nei suoi confronti. “Ci stavamo mandando messaggi erotici, come facevamo di solito, e all’improvviso la sua guardia del corpo, che era affezionata a me, mi ha scritto un messaggio e mi ha detto: ‘Ehi Rebecca, stai scrivendo a David?'” E io ho risposto: ‘Sì’. E lui mi ha detto: “Beh, smettila di farlo perché è con le sue amiche e sta mostrando loro i tuoi messaggi e loro stanno ridendo”.

Nonostante questo, Rebecca ha definito il marito di Victoria Beckham “molto generoso e molto premuroso”. Infatti, ha confidato che, essendo vegetariana, ogni volta che andavano al ristorante, lui si assicurava che lei potesse mangiare qualcosa dal menù.

I motivi della presunta rottura tra Beckham e Rebecca Loos

Stando sempre al racconto di Rebecca Loos, tutto sarebbe finito quando, nel giorno del compleanno di Cristiano Ronaldo, David Beckham venne sorpreso con una modella spagnola.

“Victoria mi ha chiamato, io ho aperto la porta della stanza e l’ho trovato nudo con la ragazza, così con rabbia gli ho passato il telefono dicendogli che era sua moglie”, ha dichiarato l’ex tata per poi concludere: “Non mi pento di nulla. Bisogna guardare avanti nella vita, accettare i propri errori e imparare da essi. Da giovane ero molto emotiva, molto sensibile”.

A queste dichiarazioni i Beckham non hanno replicato. Anzi, qualche giorno dopo l’intervista hanno condiviso nuove foto di coppia in cui David e Victoria appaiono complici e affiatati, decisamente incuranti del chiacchiericcio intorno alla loro vita famigliare.

Cosa fa oggi Rebecca Loos

Rebecca Loos vive da anni in Norvegia con il marito, un medico norvegese, con cui condivide una vita tranquilla e due figli. Lavora come istruttrice di yoga, guida alpina e partecipa anche a diversi eventi sportivi locali. “Ho trovato molta pace grazie allo yoga, vivendo in montagna e connettendomi con la natura, lontana dai media”, ha spiegato nella trasmissione di Telecinco.