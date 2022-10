“Vi sveliamo il segreto della nostra amicizia”: George Clooney e Julia Roberts vent’anni insieme e mai un flirt

Fonte: IPA Julia Roberts e George Clooney amici per la pelle

L’amicizia tra uomo e donna esiste? Questa è una domanda che spesso ci si pone. Per molti sembra quasi impossibile, mentre per altri è quasi ovvio che anche due persone di sesso diverso ed eterosessuali possano instaurare un legame amicale senza secondo fini e senza che mai nessuno dei due ci provi con l’altro.

Del team “amicizia uomo/donna sì” sono sicuramente due grandissime star di Hollywood George Clooney e Julia Roberts che rivedremo presto al cinema in Ticket to Paradise e che hanno rivelato in una recentissima intervista il segreto del loro rapporto.

George Clooney: un una donna, come Julia Roberts, per amico

Quello che è uscito nelle sale lo scorso 6 ottobre, Ticket to Paradise, è il quinto film che George Clooney e Julia Roberts girano insieme. I due attori però, oltre ad essere affiatatissimi sul set, sono anche da oltre 20 anni migliori amici nella vita.

In una recente intervista è stato chiesto a entrambi quale sia il segreto di questa amicizia che, come le sue star di Hollywood hanno confermato, non è mai diventata qualcosa di più.

“In realtà abbiamo mai avuto neanche bisogno di dirci che la nostra relazione sarebbe sempre rimasta un’amicizia” ha affermato la protagonista di Pretty Woman “semplicemente abbiamo capito che era la cosa giusta da fare”.

“Inoltre” ha aggiunto Clooney “quando ci siamo conosciuti eravamo già impegnati sentimentalmente e quindi è stato immediatamente chiaro tra noi che tipo di rapporto avremmo avuto”.

In effetti, Julia Roberts è sposata dal 2002 con il cameraman Daniel Moder con il quale ha avuto 3 figli mentre George Clooney, oggi innamoratissimo marito della stilosissima avvocatessa Amal, quando ha conosciuto la rossa collega era fidanzato con la modella Lisa Snowdon.

George Clooney e Julia Roberts: 80 ciak per un bacio

Il rapporto tra il sessantunenne Clooney e la cinquantaquattrenne Julia Roberts è talmente casto e puro che i due hanno avuto difficoltà addirittura a baciarsi sul set della romcom Ticket to Paradise, come ha rivelato lo stesso attore: “ci sono voluti 80 ciak per girare un bacio: in 79 ridiamo e poi finalmente siamo riusciti a baciarci”.

L’amicizia, a quanto pare molto basata sulla forte ironia che li accomuna, tra George e Julia è anche frutto della grande stima che i due attori provano l’uno per l’altra, entrambi affatto avari di complimenti quando si tratta di adularsi a vicenda. George ha infatti affermato che la collega è una donna gentile e bellissima e la Roberts che il Clooney è un uomo tenace e che non si dà mai per vinta.

Questa sfavillante coppia artistica si è conosciuta per la precisione sul set della primo film della saga Ocean’s (Ocean’s Eleven) e da allora hanno girato insieme diversi film, prima di Ticket to Paradise: gli altri della medesima saga Ocean’s e l’ultimo, Money Monster – L’altra faccia del denaro, solo pochi anni fa.

Sia sul set che fuori “insieme ci divertiamo davvero molto” hanno ammesso entrambi ma la Roberts ha anche sottolineato che, al di là del lavoro, anche solo pensare di baciare romanticamente Clooney non sarebbe poi così facile per lei: “Baciare il mio migliore amico? Mi sembra una situazione un po’ ridicola!”.