Veronica Maya, quanto è alta. Il segreto dei suoi look

Veronica Maya è una delle presentatrici più apprezzate della tv per la sua bravura, ma anche per i suoi look: ecco quanto è alta e il segreto del suo stile

Veronica Maya è stata uno dei volti più amati della Rai, fin dai suoi esordi a Dribbling: negli anni la conduttrice dai bellissimi occhi verdi è stata protagonista del piccolo schermo e di alcuni dei programmi di punta dell’emittente, come Linea Verde e Verdetto Finale. Dalla bellezza unica e resa particolare dall’inconfondibile chioma ramata, Veronica Maya è stata molto apprezzata anche per i suoi look sempre molto ricercati.

Veronica Maya, l’altezza, l’arrivederci alla tv e il dramma dell’aborto

Classe 1977, parigina di nascita e napoletana d’adozione, Veronica Maya è alta 177 cm e nel tempo è diventata un simbolo di bellezza e femminilità grazie al suo stile di conduzione sempre molto garbato, illuminato dal suo bellissimo sorriso, e ai suoi look femminili e ricercati. Protagonista di numerose trasmissioni, ad un certo punto la conduttrice è scomparsa dal piccolo schermo, tornando solo qualche volta come ospite in qualche programma o come inviata, come successo a Sanremo nel 2021. L’abbandono della tv però non è dipeso da una scelta deliberata, quanto dalla mancanza di proposte valide: poco tempo fa la stessa Veronica Maya infatti, aveva raccontato di aver rifiutato più volte la partecipazione che le era stata proposta per reality come Il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi, e di essere rimasta delusa dalla mancanza di idee valide per il suo ritorno.

“Io ho aspettato con fiducia l’idea o il programma giusto, ci sono sempre state trattative rimaste solo parole che non si sono concluse. Se la proposta non arriva, non si può stare ad aspettare all’infinito. Forse non ritenevano più indispensabile la mia presenza” aveva infatti dichiarato Veronica riferendosi ai vertici Rai, non senza una punta di amarezza. Così la conduttrice non era più tornata in tv se non come ospite, come accaduto nel 2024 quando, ai microfoni di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, aveva raccontato del dramma dell’aborto avuto anni indietro mentre si trovava in viaggio in Brasile, quando aveva rischiato di morire a causa di un’emorragia.

Oggi quell’episodio è ormai un doloroso ricordo e Veronica Maya si gode l’amore del marito Marco Moraci, con cui aveva condiviso quella terribile esperienza, e dei loro tre figli.

Veronica Maya, lo stile della conduttrice e il suo segreto per un look impeccabile

Veronica Maya è stata per anni uno dei volti storici dei programmi sportivi della Rai come Dribbling e Sabato Sprint, ma anche di tante altre trasmissioni di successo e, nel corso della sua carriera televisiva, ha sempre scelto con cura gli abiti da indossare, costruendo uno stile molto personale e ben definito. Senza dubbio un ruolo chiave lo ha giocato la scelta armocromatica dei suoi outfit, sempre adatta ai suoi colori naturali.

Abbigliamento elegante, raffinato e mai eccessivo, perfettamente in linea con la sua immagine di conduttrice garbata e solare, Veronica ha spesso privilegiato outfit femminili e sofisticati, caratterizzati da abiti dalle linee pulite e materiali di qualità come seta, pizzo e chiffon. Sui palcoscenici televisivi ha alternato mise romantiche con dettagli delicati, come ricami e applicazioni floreali, a look più decisi, con tailleur ben strutturati e scolli a barca o a cuore, che valorizzavano la sua silhouette slanciata.

Secondo l’analisi armocromatica, Veronica Maya, con il suo incarnato luminoso e i capelli castano chiaro con riflessi dorati, potrebbe rientrare nella stagione Primavera Chiara o Primavera Assoluta: questo spiegherebbe la predilezione per tonalità calde e brillanti, come l’avorio, il pesca, il corallo e il turchese, che esaltano la sua carnagione e le conferiscono un aspetto fresco e armonioso, mentre negli anni l’abbiamo vista meno indossare colori freddi e troppo scuri, come il nero e il grigio antracite, che avrebbero rischiate di spegnere i suoi colori naturali e la bellezza del suo viso.

Ovviamente nei suoi look televisivi non sono mai mancati dettagli glamour, come scarpe con tacchi eleganti e gioielli discreti ma luminosi che hanno sempre completato il suo stile sofisticato senza mai risultare eccessivi.