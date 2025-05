La showgirl Veronica Maya sommersa di critiche per aver postato delle foto in costume. La sua risposta ai "commenti sessisti"

Fonte: IPA Veronica Maya

La vittoria del quarto scudetto del Napoli è stata festeggiata a dir poco in grande dai tifosi azzurri di tutto il mondo. E tra i più sfegatati della squadra campana c’è anche la showgirl Veronica Maya, che sui social ha mostrato le sue celebrazioni in barca. Una scelta che sembra non essere piaciuta ai suoi follower, che l’hanno accusata di esibizionismo. Lei, però, non ci sta e alle critiche risponde a tono.

Le foto in costume di Veronica Maya

La festa dello scudetto di lunedì 26 maggio, Veronica Maya se l’è goduta dal mare. La showgirl, reduce del flop televisivo Ne vedremo delle belle, ha ammirato lo spettacolo dei tifosi in festa, delle bandiere, dei canti e dei fuochi d’artificio, da una barca. Assieme a lei, altrettanto entusiasti per questa vittoria calcistica, i suoi figli, il compagno e un gruppetto di cari amici. Anche Veronica, come gli altri partenopei, ha partecipato alla grande festa, tingendosi il viso di azzurro e sventolando una grande bandiera.

Lo ha fatto, appunto, da una barca, mezzo di trasporto sul quale è considerato a dir poco appropriato presentarsi in costume da bagno. La showgirl, per l’occasione, ha scelto un vistoso costume intero color argento, adatto a un vero party. Si è mostrata in piedi a prua, intenta a cantare, danzare al ritmo delle onde e cantare l’inno del Napoli a squarciagola. Un siparietto decisamente divertente, che però non è stato ben accolto dai numerosi follower della donna di spettacolo.

Le critiche e la risposta: “Commenti sessisti”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Veronica Maya ha raccontato i retroscena della spontanea giornata di festa. Si trovava a casa, a studiare assieme al figlio, quando il marito l’ha avvisata dell’arrivo dei calciatori del Napoli via aliscafo. Lei, è scesa subito di casa, racconta, “mi sono messa un costume intero e il rossetto che avevo dalla vittoria precedente”. È stato un momento di pura gioia: “Non ricordo chi mi fece questo video mentre sventolavo la bandiera. L’ho pubblicato perché per me era un’immagine di festa, di gioia, una cosa normale che facevano altre migliaia di persone”.

E non capisce perché, ultimamente, “ogni cosa pubblichi c’è sempre qualcuno che deve storcere il naso”. Le critiche sono state aspre: “Mi dicevano: ‘Alla tua età ti esibisci, hai 50 anni perché non stai a casa a fare la mamma, che motivo c’è di fare questa esibizione?’”. Lei commenta definendoli “commenti sessisti” e affermando che, in quel momento, non si stava esibendo. “Hanno offeso una donna che stava festeggiando da tifosa, non da personaggio pubblico. Volevo festeggiare, ma hanno offeso la mia città e la mia squadra. – è lo sfogo in diretta televisiva – Non c’è educazione, non c’è limite, non c’è amore, non c’è buon senso. Vorrei ci fosse un po’ di gentilezza”.

Non è la prima volta che Veronica Maya viene criticata per il modo in cui appare. Dopo l’esordio nello show condotto da Carlo Conti, Ne vedremo delle belle, a finire del mirino degli hater sono stati gli interventi di chirurgia estetica cui negli anni la showgirl si è sottoposta. “Ho un marito che fa questo di mestiere (il chirurgo Marco Moraci, ndr) e non ne ho mai fatto mistero. Sul viso mi hanno attaccato troppo. Tutte facciamo medicina estetica, ma non sono tutta rifatta” si era difesa lei.