Chi è Marco Moraci, il marito di Veronica Maya

Veronica Maya è felice al fianco del marito Marco Moraci, chirurgo plastico ed estetico noto anche a livello internazionale e padre dei suoi tre figli

IPA Veronica Maya e il marito Marco Moraci

Dietro il sorriso radioso di Veronica Maya c’è un uomo che ha saputo conquistarla al primo incontro. Con un mix di determinazione, fascino e professionalità, Marco Moraci non è solo il marito della conduttrice, ma un chirurgo plastico di fama internazionale che ha costruito con una bella famiglia unita. Napoletano verace ma con un’anima cosmopolita, Moraci è il compagno che ogni donna vorrebbe al proprio fianco: papà presente, professionista stimato ed eterno romantico (al punto da sposare la sua amata per ben tre volte).

La carriera da chirurgo plastico ed estetico, tra Napoli e Londra

Classe 1975 e nato a Napoli, Marco Moraci ha costruito una carriera brillante che lo ha portato a operare nelle cliniche più prestigiose d’Europa. Dopo la laurea e la specializzazione con lode tra Napoli e Roma, ha vissuto per molti anni a Londra, lavorando nel cuore pulsante della medicina estetica internazionale. Questa esperienza anglosassone ha segnato profondamente il suo stile professionale, tanto da diventare un sostenitore convinto della “bellezza naturale”.

Contrario agli eccessi del bisturi, la sua filosofia si basa sul concetto di armonia e credibilità: il suo obiettivo non è stravolgere i lineamenti, ma valorizzare la fisionomia di ogni paziente. Oggi si divide tra i suoi centri di Napoli, Milano e Roma, diventando un punto di riferimento non solo per lee celebrità, ma per chiunque cerchi un approccio olistico e sicuro alla medicina estetica.

La storia d’amore con Veronica Maya

L’inizio della storia d’amore tra Marco Moraci e Veronica Maya sembra tratto da una commedia romantica. Galeotta fu l’isola di Capri nel 2010: come ha raccontato in più occasioni la stessa conduttrice, quel primo incontro con il compagno ai tavolini della celebre taverna Anema e Core è stato folgorante.

L’aneddoto più dolce? Dopo aver passato la serata a ballare, Moraci – che all’epoca viveva a Londra – fece le valigie alle tre di notte solo per trasferirsi nello stesso hotel della conduttrice, così da avere una stanza proprio di fronte alla sua. Quella determinazione ha dato i suoi frutti: dopo il primo weekend trascorso insieme nella Capitale britannica, i due non si sono più lasciati.

La coppia è celebre per essersi sposata ben tre volte. Il primo “Sì” è arrivato nel 2017, con un matrimonio da sogno su una spiaggia caraibica, celebrato in modo informale e romantico. Poi è stata la volta del rito civile, ma il culmine è giunto nell’aprile 2019, con il matrimonio religioso celebrato a Piano di Sorrento, organizzato dal re dei wedding planner Enzo Miccio.

Dopo una dolorosa esperienza durante una vacanza in Brasile, la famiglia si è allargata. La loro casa è stata presto inondata di gioia grazie alla nascita dei tre figli Riccardo Filippo (2012), Tancredi Francesco (2013) e Katia Eleonora (2016). Moraci è stato descritto in più occasioni dalla moglie come un papà “dolce ma rigoroso”, molto attento all’educazione dei loro bambini, dai quali raramente si separano. Genitori presenti, cercano sempre di coinvolgerli ove e quando possibile, mostrandosi in pubblico in tutto il loro splendore di famiglia felice.