Vanessa Incontrada quanto è alta: semplicità e stile inconfondibile

Fonte: IPA Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è una delle protagoniste della tv tra le più amate e seguite, capace di spaziare da ruoli drammatici ed impegnativi ad altri più leggeri senza mai perdere autenticità. In tv è stata per diverse stagioni uno dei volti di Striscia La Notizia e ora si prepara per tornare alla conduzione di Zelig insieme all’inseparabile Claudio Bisio. Ma quanto è alta e che stile adotta Vanessa per valorizzare la sua figura? Scopriamolo insieme.

Vanessa Incontrada, quanto è alta e il suo segreto di stile

Vanessa Incontrada è alta 170 cm e per valorizzare le sue forme morbide e femminili adotta uno stile che si sposa perfettamente con la sua personalità genuina e autentica. La conduttrice è infatti la perfetta interprete dello stile Quiet Luxury, ovvero uno stile caratterizzato da capi timeless, basic ma sempre impeccabili. La sua è un’eleganza dal profilo basso, appena sussurrato, che parla di una femminilità mai ostentata, sempre ben dosata e adatta all’occasione.

Vanessa ama i tailleur pantalone, i colori che fanno risaltare la sua palette cromatica come il nero, il bianco e le nuance neutre, e in generale predilige silhuette morbide che accompagnano le linee del corpo senza stringere troppo. Non è raro poi vederla con indosso capi dal sapore mannish, con pantaloni flare, camicie in seta e blazer, ma pochi accessori, per riequilibrare in modo superbo la sua linea a clessidra ed enfatizzare il punto vita. Camicette bianche, tubini classici o abiti maxi dal sapore bon ton completano il suo guardaroba fatto di pochi capi must-have che Vanessa sa sempre intepretare in modo assolutamente personale.

Vanessa Incontrada e la lotta al bodyshaming

Per diverso tempo Vanessa Incontrada è stata vittima di bodyshaming per il suo fisiologico aumento di peso dovuto alla gravidanza.

Le critiche e i giudizi continui ai quali è stata sottoposta su giornali e social network però non le hanno tolto il sorriso: Vanessa ha sempre affrontato a testa alta ogni attacco, senza mai lasciarsi influenzare. Tuttavia questo non vuol dire che non ne abbia sofferto e difatti, come dichiarato in un’intervista, le critiche feroci che le sono state riservate le hanno rovinato uno dei momenti più belli della sua vita, quello in cui una donna dovrebbe pensare solo alla vita che le sta crescendo dentro, anziché concentrarsi sugli attacchi inutili e gratuiti alla sua fisicità e ai normali cambiamenti della stessa.

Dopo quest’esperienza però ha deciso di fare qualcosa di concreto schierandosi contro il bodyshaming insieme ad altre sue colleghe come Matilda De Angelis, Caterina Balivo, Michelle Hunziker e altre. Per gridare forte e chiaro il suo messaggio, nell’ottobre del 2020 Vanessa è apparsa nuda sulla cover di Vanity Fair dal titolo “Nessuno mi può giudicare” , dichiarando così la volontà di trasformare il suo corpo in un messaggio per tutte le donne (e anche gli uomini) per dire basta ai canoni di bellezza stereotipati e abbracciare una nuova normalità.

E insieme a Rossano Laurini, l’imprenditore toscano con cui fa coppia fissa dal 2007, Vanessa starebbe anche pensando ad un secondo figlio anche se a tal proposito la conduttrice ha dichiarato «Mi piacerebbe molto, adesso vediamo che succede, perché fisicamente non è stata semplice per me la prima gravidanza».