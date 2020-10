Da Vanessa Incontrada a Chiara Ferragni: le star contro il body shaming

Accettarsi per come si è: oggi più che mai i messaggi di body positivity si stanno moltiplicando sui social. A farsi portavoce di una maggiore consapevolezza del proprio corpo e di un amore più forte verso sé stesse sono proprio le star che, spesso, vengono attaccate diventando vittime di body shaming. Un messaggio potente, che arriva forte e chiaro: dobbiamo amarci per quello che siamo.