Vanessa Incontrada a Striscia la Notizia e su Instagram si mostra al naturale

Vanessa Incontrada, splendida modella curvy

Vanessa Incontrada debutta alla conduzione di Striscia la Notizia. Al suo fianco c’è Alessandro Siani e la coppia promette scintille. L’appuntamento è per lunedì 27 settembre su Canale 5 alle 20.35. E intanto l’attrice e conduttrice delizia i suoi fan con un ritratto al naturale su Instagram.

La prima puntata di Striscia la Notizia si preannuncia scoppiettante grazie a un ricco programma che prevede il primo Tapiro della stagione per Diletta Leotta. Sono tanti gli argomenti affrontati in trasmissione. A partire dalle indagini di Moreno Morello sulla mascherina tanto amata dai vip.

L’inviata Rajae con il suo “Ciabatta Tour” cerca di scoprire cosa pensano i musulmani di Milano dei talebani tornati al potere in Afghanistan. Mentre Marco Camisani Calzolari tenta per la prima volta un esperimento interattivo di massa per dimostrare che gli smartphone spesso riescano a spiare gli utenti, a loro insaputa, per vendere i loro dati ad agenzie di marketing che poi li bombardano con offerte pubblicitarie ad hoc. L’esperto informatico del tg satirico, con l’aiuto attivo dei telespettatori, mette in luce come alcune applicazioni possano accendere il microfono del telefono e ascoltare le conversazioni.

In studio poi ci sono le nuove veline, Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti, due ex ballerine di Amici, che si spalleggeranno e dimostreranno in studio il loro talento di danzatrici.

Ma gli occhi sono tutti puntati per lei: Vanessa Incontrada, reduce del successo dei Seat Music Awards. L’attrice ha già lavorato con grandi attori comici. Il duo Incontrada-Bisio a Zelig ha fatto la storia, anche se con qualche nota amara. Ora la bella Vanessa ha il suo fianco Alessandro Siani con quale si sono capiti subito, come hanno raccontato in un’intervista doppia a Tv Sorrisi e Canzoni.

E a proposito del loro debutto a Striscia l’Incontrada ha commentato: “Sono tranquilla. Piuttosto forse sento un pizzico di imbarazzo perché “Striscia” per me è un mondo nuovo: sai quella sensazione che hai quando entri in una casa che non conosci e non sai dove sono la cucina, il salone, la camera da letto…?”.

Mentre Siani ha replicato: “Anch’io mi sento tranquillo: mi affido all’esperienza e alla saggezza televisiva di Vanessa, che ha un talento straordinario. E poi abbiamo le idee chiare: vorremmo far sorridere la gente, perché la gente ha un gran desiderio di sorridere, e anche raccontare un’Italia che magari vive dei disagi, dei problemi e delle volte si sente un po’ sola. Ecco, noi cerchiamo di infilarci in questa solitudine per portare buonumore e anche, mi auguro, notizie buone”.

Intanto Vanessa ha deliziato i fan sul suo profilo Instagram condividendo un selfie al naturale. L’attrice è ritratta in primo piano, in bianco e nero, senza o quasi trucco. Sorride con aria sognante e commenta: “Ma quanto penso ???!!!! 😂☺️🤓”.

L’entusiasmo dei follower è alle stelle e i complimenti arrivano a pioggia: “che bella che sei!😍”. “Meravigliosa la mia Vane 😍”. “Qualunque cosa tu stia pensando è incantevole”. E poi naturalmente si danno appuntamento a Striscia la Notizia: “Buongiorno, auguri per Striscia bellezza”. “Buon lunedì..e in bocca al lupo con Striscia “.