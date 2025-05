Fonte: ANSA Papa Leone XIV

Nella Città del Vaticano c’è la palestra più all’avanguardia di Roma, l’unica struttura sportiva a emissioni zero della capitale. E, fino a non molto tempo fa, uno dei suoi più assidui frequentatori era Robert Francis Prevost, colui che sarebbe diventato Papa Leone XIV. A prendersi cura della salute del futuro pontefice, il personal trainer Valerio Masella.

Chi è Valerio Masella, il personal trainer del Papa

Valerio Masella ha 26 anni ed è a tempo pieno personal trainer nella palestra Omega Fitness Club – Club San Pietro, nella Città del Vaticano. Tra i suoi numerosi clienti, uomini e donne di ogni età ed ogni tipo e, negli ultimi due anni anche un vispo signore sulla soglia dei 70 anni, con un volto gentile e un accento straniero. Si tratta di Robert Francis Prevost, che Valerio ha sempre e solo chiamato Robert.

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Masella ha svelato che, all’epoca degli allenamenti, non aveva idea che Prevost fosse un cardinale. “Non mi aveva detto qualche fosse la sua professione, sapevo soltanto che aveva un lavoro non fisicamente pesante che lo teneva molto occupato”. Il personal trainer lo ricorda come uno dei suoi allievi più disciplinati, sempre puntuale, non rinunciava mai all’allenamento. Se aveva poco tempo, si dedicava a sessioni più brevi.

La sorpresa è arrivata quando, Robert si è affacciato alla balconata di San Pietro nelle vesti di Papa Leone XIV. La prima cosa che Valerio Masella ha pensato fu “assomiglia un sacco a uno dei miei clienti”. Al momento, però, non aveva ancora realizzato. “Poi mi hanno detto che frequentava questa palestra e ho capito che non poteva essere una coincidenza”. Si svela così un nuovo lato, riservato e umile, di Prevost. L’unico cardinale a frequentare una palestra, seppur in incognito.

La passione per lo sport di Leone XIV

Leone XIV è un grande appassionato di sport. Il suo preferito è il tennis: “Mi considero un discreto giocatore dilettante” aveva raccontato all’Ordine di Sant’Agostino nel 2023. E non stupisce dunque che tra i suoi primi incontri ufficiali ci sia stato quello con il campione italiano Jannik Sinner. Oltre alla racchetta, Prevost è amante di equitazione e si racconta che, in Perù, macinasse chilometri e chilometri a bordo del suo cavallo.

Nato statunitense, il Pontefice non poteva che essere, inoltre, un tifoso del baseball, la sua squadra è quella di Chicago, la città in cui è nato, i White Socks, così come confermato dal fratello John. Al Papa non dispiace neppure il basket e fa il tifo per i Villanova Wildcats, il team dell’università religiosa in cui lui stesso ha studiato e in cui si è laureato. E adesso che è arrivato in Italia, si vocifera che Leone XIV sia diventato anche patito di calcio e che faccia segretamente il tifo per la Roma. Qualcuno dice di averlo persino avvistato allo Stadio Olimpico a seguire la squadra giallorossa. E chissà che non mantenga intatta la sua passione anche in futuro, nonostante i numerosi impegni imposti dalla vita di Pontefice.