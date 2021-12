Valentina Ferragni ritrova il sorriso: splendida in costume su Instagram

Chiara Ferragni brilla sul red carpet con lo spacco stratosferico

Valentina Ferragni, la più piccola delle sorelle dell’imprenditrice e influencer Chiara, ha vissuto un periodo fatto di preoccupazioni per questioni di salute, condiviso con i suoi follower di Instagram passo dopo passo; l’ultima foto pubblicata, però, la ritrae splendida e sorridente in costume, quasi a rappresentare una rinascita dopo il tumore che ha segnato la sua vita e i successivi conti con l’aspetto estetico con i quali ha dovuto fare pace.

Valentina Ferragni, la foto in costume e il sorriso ritrovato

Una foto meravigliosa, quella pubblicata da Valentina Ferragni su Instagram che la ritrae in posa con un costume argento, a vita alta, che mette in mostra il suo fisico stupendo. Ciò che attrae di più l’attenzione, però, è senza il minimo dubbio il suo sorriso.

Sempre portatrice di un messaggio di speranza e positività, anche nei momenti più brutti, perfino questa volta Valentina Ferragni ha saputo stupire tutti e questa foto sembra rappresentare una rinascita, con la cicatrice in bella vista e il sorriso di chi è grata alla vita.

Valentina Ferragni, la cicatrice come segno di battaglia

Valentina Ferragni ha attraversato un periodo non facile, legato a un carcinoma basocellulare, ovvero un tumore maligno ma fortunatamente non troppo aggressivo. Tutto era iniziato con un semplice brufolo sulla fronte, che con il tempo si è rivelato tutt’altro. L’influencer ha aggiornato passo dopo passo i suoi fan, rassicurandoli e spiegando loro tutto ciò che le stava accadendo.

Inizialmente non sapeva se potesse essere una semplice cisti, ma alla fine il “corpo estraneo” è stato analizzato e si è rivelato un tumore basocellulare. La preoccupazione è stata tanta e per vari aspetti: si sono unite la paura per l’intervento, la paura che potesse essere qualcosa di grave o recidivo e anche quella per la cicatrice che inevitabilmente è rimasta visibile.

Eppure Valentina Ferragni ha trovato il modo per lanciare un messaggio positivo anche in questo caso che la vedeva coinvolta in prima persona: “Ogni cicatrice è una battaglia che abbiamo vinto”, aveva spiegato in un post su Instagram. E non solo, perché la piccola delle sorelle Ferragni ci ha tenuto a spiegare quanto la cosa più importante nella vita sia la salute, al di là di tutto.