U&D, Teresa Cilia diffidata dalla redazione dopo lo scandalo

Teresa Cilia è stata diffidata dalla redazione di Uomini e Donne o almeno questo è quello che emerge dalle ultime dichiarazioni di suo marito Salvatore Di Carlo.

Nei giorni scorsi fra l’ex tronista e Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, era nato uno scontro durissimo con accuse sempre più pesanti. Teresa aveva affermato che i rapporti si erano interrotti dopo che, durante una puntata speciale di Temptation Island, il marito Salvo aveva visto “qualcosa che non doveva vedere”.

Non solo: la modella siciliana aveva anche riferito numerosi retroscena sulla redazione di Uomini e Donne e sull’ormai famoso caso di Sara Affi Fella. In queste ore lo staff della trasmissione ha deciso di reagire, pubblicando un comunicato sul profilo dell’autore Claudio Leotta.

“Siamo stati in silenzio fino a oggi – si legge – nella speranza che alcune persone, che non vogliamo neanche nominare, riflettessero sulle assurde esternazioni chiaramente fatte nell’intento di aggiungere follower ai loro profili e garantendosi, di conseguenza, qualche sponsorizzazione in più. Abbiamo letto cose infondate e, purtroppo, offensive. Una per tutte che la redazione di Uomini e Donne e, in particolare, Raffaella Mennoia, fossero a conoscenza del fatto che una tronista, per tutta la durata del trono, fosse fidanzata. Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che non è così”.

Nel comunicato viene difeso l’operato della redazione di Uomini e Donne, fugando ogni dubbio riguardo bugie e strumentalizzazioni. Secondo lo staff della De Filippi, Teresa Cilia avrebbe agito in questo modo solamente per avere l’attenzione del pubblico e conquistare qualche follower in più su Instagram.

Da giorni i fan si chiedevano il perché del silenzio dell’ex tronista. A svelare il mistero è stato Salvatore Di Carlo, calciatore e marito di Teresa, conosciuto proprio a Uomini e Donne. “Comunque se c’è stato, se c’è e se ci sarà silenzio – ha svelato nelle Stories -, spero che capiate il motivo per cui c’è tutto questo silenzio. Qual è il motivo per cui c’è tutto questo silenzio? io sto parlando è perché non ho diffide e non ho nulla, quindi posso parlare!”.

“Ora sponsorizzo anch’io perché ho bisogno di like – ha ironizzato -. Comunque vi volevo dire che da oggi c’è una vacanza se fate swipe up c’è scritto ‘Per i diffidati vacanze omaggio’. Solo per oggi e solo per i diffidati”.