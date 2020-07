U&D, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati

editato in: da

Ida Platano e Roberto Guarnieri si sono lasciati. A svelarlo è stata proprio la dama del Trono Over di Uomini e Donne, che ha raccontato di aver messo fine alla relazione con il compagno conosciuto nel programma di Maria De Filippi. La coppia si doveva sposare, ma il matrimonio, a quanto pare, non ci sarà. “Togliere l’anello di Riccardo è stato un gesto istintivo che ho fatto dopo l’ennesima discussione al telefono – ha confessato Ida -. I primi venti giorni di convivenza sono andati bene. Poi sono cominciati a riaffiorare i problemi di nostri problemi. A oggi Riccardo e io non ci siamo ancora detti ufficialmente “basta”, ma sono due mesi che non ci vediamo e ho capito che probabilmente lui non è in grado di darmi quello di cui ho bisogno”.

“Raccontare gli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché impossibile – ha spiegato Ida Platano a Uomini e Donne Magazine -, nonché per me molto doloroso”. La dama del Trono Over ha affermato che i problemi di coppia sarebbero iniziati durante il lockdown. I due infatti hanno trascorso la quarantena insieme. “Riccardo non ha neanche messo i suoi vestiti nell’armadio nonostante gli avessi fatto spazio. […] Io aspettavo da anni la possibilità di vivermelo in questo modo e speravo che per lui fosse tutto più sentito. […] Sembrava come se Riccardo non fosse mai contento di nulla, come una di quelle persone cui neanche se regali il mondo su un palmo di mano è soddisfatto. Io gli ho dato tutto e anche stavolta mi ritrovo con le mani vuote. Non posso continuare così: ho bisogno di essere felice e merito di essere felice. Con questo non sto dicendo che Riccardo è sbagliato ma a questo punto penso che forse parliamo una lingua diversa. Forse semplicemente non può darmi quello che voglio”.

Terminata la quarantena, Riccardo è tornato a Taranto e da allora non ha più incontrato Ida. “Io ero anche pronta a scendere da lui per parlare – ha confessato l’amica di Gemma Galgani -, ma lui non ha voluto che partissi perché non se la sentiva di discutere. Mi ha anche detto che sarebbe salito lui per parlare ma non l’ha fatto. Mi sono fatta avanti e ho cercato di scrivergli, di parlargli, ma lui non ha voluto […] Ci abbiamo provato due volte a stare insieme ma nella vita c’è anche bisogno di equilibrio e questa storia non ne ha e forse per me stessa è giusto lasciarla andare”.