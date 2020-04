U&D: Ida e Riccardo presto genitori? Lui svela la verità su Instagram

editato in: da

Le coppie di Uomini e Donne che non sono scoppiate

Ida e Riccardo diventeranno presto genitori dopo l’addio a Uomini e Donne? La coppia del Trono Over ha parlato di una possibile gravidanza durante una diretta Instagram. Negli ultimi giorni infatti era circolata la notizia secondo cui Guarnieri e la Platano erano in attesa di un figlio.

Un destino simile a quello di Sossio Aruta e Ursula Bennardo che si erano conosciuti a Uomini e Donne e, dopo un lungo tira e molla, avevano lasciato lo show, annunciando poco dopo l’arrivo della figlia Bianca. Nelle ultime settimane, Ida e Riccardo hanno trascorso moltissimo tempo insieme. Il cavaliere pugliese si trova a Brescia, a casa della compagna insieme al figlio di lei, Samuele, nato da una precedente relazione.

Nei giorni scorsi avevano rivelato di aver ritrovato la serenità, dopo l’ennesima crisi e la riconciliazione. La loro storia, come è noto, è nata a Uomini e Donne e si è evoluta negli ultimi anni fra colpi di scena, pianti e liti. Nelle ultime puntate dello show, Ida aveva raccontato a Maria De Filippi di non sentirsi desiderata dal compagno, mentre Riccardo aveva ribadito di non apprezzare l’atteggiamento aggressivo della Platano.

Ora però sembra che i problemi siano alle spalle e i due sono più felici che mai. Su Tik Tok e Instagram postano spesso video che li ritraggono alle prese con i problemi quotidiani, affrontati sempre con grande ironia. Per questo tanti fan avevano sospettato che Ida fosse incinta, proprio poco prima delle tanto annunciate nozze con Riccardo.

A chiarire la situazione sono stati i diretti interessati nel corso di una diretta su Instagram. Guarnieri infatti ha risposto alle domande dei fan del Trono Over, svelando che la fidanzata non è incinta. “A meno che non è incinta dello Spirito Santo, ma non credo – ha ironizzato -. Rassicuriamo tutti: non è incinta”. Nel corso di Uomini e Donne, Riccardo non aveva nascosto la volontà di diventare padre e formare una famiglia con Ida. La coppia di recente è tornata su Canale Cinque per sostenere Gemma Galgani, protagonista del nuovo format ideato da Maria De Filippi. La dama torinese e nemica di Tina Cipollari, è infatti già contesa da due corteggiatori misteriosi: “Occhiblu” e “Pantera”.