Uomini e Donne, Maria De Filippi svela come saranno le nuove puntate

editato in: da

Uomini e Donne torna in onda e Maria De Filippi svela le novità del programma. Dopo lo stop di qualche settimana fa, il dating show sarà di nuovo in televisione, ma con sostanziali cambiamenti. Non più uno studio televisivo, nè tronisti, corteggiatori o rose rosse, ci sarà soltanto un computer e le parole per corteggiare le due protagoniste della trasmissione: Gemma e Giovanna.

La Abate e la Galgani sono state scelte da Maria De Filippi per sperimentare una nuova formula di Uomini e Donne. La trasmissione sarà in onda a partire da lunedì 20 aprile tutti i giorni alle 14.45 su Canale Cinque. Ad annunciare il ritorno del programma e i cambiamenti del format è stata proprio la presentatrice in un video condiviso su Instagram. Nella clip parla con Gemma Galgani e Giovanna Abate, svelando che sperimenteranno un corteggiamento tramite mail ed sms.

La dama del Trono Over e la tronista avranno a disposizione un computer da cui leggeranno i messaggi. Solo dopo avranno la possibilità di usare una webcam e scoprire se la persona con cui hanno parlato è come la avevano immaginata. “Avrete la possibilità di conoscere altre persone, oltre a quelle che avete già conosciuto, attraverso la scrittura – ha rivelato Maria -. I rischi possono essere sostanzialmente due: l’uomo con cui chatto, io me lo immagino alto, biondo, bello e con gli occhi azzurri, poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato”.

“L’altra cosa – ha aggiunto la De Filippi – è che io mi innamoro di quello che mi scrive e scopro che è uno che mi dice “guarda ti ho preso in giro”. Però c’è il rovescio della medaglia, è possibile che l’uomo che mi sono immaginata dietro quelle parole è realmente come io me lo immaginavo, quindi attraverso la scrittura io ho trovato ciò che desidero”.

Secondo alcune indiscrezioni potrebbero intervenire, sempre in videochiamata, anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, che inizialmente erano stati indicati come i grandi assenti di U&D. Gemma, veterana della trasmissione, dopo Giorgio Manetti non è riuscita più a innamorarsi, mentre Giovanna Abate, dopo il rifiuto di Giulio Raselli, è ancora in cerca dell’uomo giusto. La nuova formula di Uomini e Donne porterà fortuna alle due?