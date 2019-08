U&D, Giulio Raselli con una ragazza: il trono è a rischio

editato in: da

Il trono di Uomini e Donne per Giulio Raselli sembra allontanarsi sempre di più. Il modello infatti è stato fotografato a Formentera mentre flirtava con una ragazza, dimostrando di non rispettare i termini fissati dal programma.

Classe 1990, Raselli è nato a Valenza, in provincia di Alessandria da papà italiano e mamma originaria del Guatemala. Sguardo intenso e fisico statuario gli hanno consentito di conquistare moltissime telespettatrici. Giulio ha un negozio di gioielli nel centro della sua città, ma ha voluto tentare l’avventura televisiva a Uomini e Donne.

Il corteggiatore è sceso dalle scale dello show per corteggiare la tronista Angela Nasti, ma lei gli ha preferito Alessio Campoli, salvo poi lasciarlo dopo poche settimane di conoscenza. A Uomini e Donne però Giulio è riuscito a farsi conoscere e poco dopo è approdato a Temptation Island dove ha attirato da subito le attenzioni di Sabrina, mettendo a rischio la sua love story con Nicola.

La coppia nel falò di confronto di Filippo Bisciglia si è separata, salvo poi riappacificarsi pochi giorni dopo. Giulio Raselli invece ha confessato a Sabrina, che gli chiedeva chiarimenti sul loro rapporto, di considerarla solamente come un’amica.

Terminata l’esperienza di Temptation Island, Giulio è stato indicato come il prossimo tronista di Uomini e Donne insieme a Manuel Galiano, ma la sua avventura nello show di Maria De Filippi potrebbe finire ancora prima di iniziare. Secondo molti infatti Raselli si sarebbe preso gioco della redazione, iniziando una love story con una ragazza poco prima di sedersi sul trono.

La prova sarebbe in uno scatto condiviso dalla blogger Deianira Marzano. Nell’immagine, scattata a Formentera, si vede un ragazzo di spalle, che sembra Giulio, baciare una ragazza mora. “Nell’attesa si diverte” ha scritto la star del web, pubblicando la presunta prova fotografica.

In tanti hanno attaccato Giulio, affermando che si sarebbe montato la testa e che non meriterebbe il trono di Uomini e Donne. Lui per ora non ha risposto, rimanendo in silenzio di fronte alle polemiche. Non resta che attendere la decisione di Maria De Filippi e della sua redazione.