Giulio Raselli dopo Giulia Cavaglià: “Temptation mi ha cambiato”

Giulio Raselli torna profondamente cambiato dall’avventura di Temptation Island.

Per lui, questa stagione televisiva è stata molto intensa e non si può negare che tra la sua partecipazione a Uomini e Donne e quella a Temptation, l’ex giocatore di basket sia stato uno dei protagonisti di questi mesi sul piccolo schermo.

La decisione di sbarcare a Temptation Island in veste di tentatore, per Giulio, è stata anche legata alla sua precedente esperienza nel dating show di canale 5.

È lo stesso Raselli a spiegarlo in un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne in cui racconta la sua avventura sull’isola.

“Ho affrontato Temptation Island con la voglia di vivere un’avventura nuova che potesse darmi tanto quanto il percorso fatto in precedenza.”, ha spiegato Giulio, “Sarò sincero: non è stato facile approdare a una nuova esperienza in così poco tempo, ma sono grato a tutti di avermi dato questa opportunità, perché mi ha dato modo di stare bene.”

Un’ esperienza dunque totalmente positiva per lui sull’ isola, che lo ha cambiato e gli ha dato la possibilità di godersi una nuova avventura televisiva, che si chiude certamente meglio della precedente.

Giulio Raselli infatti, non nega di essere rimasto deluso dall’esito finale del suo corteggiamento a Giulia Cavaglià durante Uomini e Donne. I due si piacevano, c’era feelling, ma alla fine Giulio non è riuscito a conquistare la bella tronista, come aveva per molto tempo sperato.

“È stato difficile mandare giù il finale”, ammette Raselli,“Ho dato tutto e ho creduto di poterla portare a casa con me, ma non è andata. La cosa più importante è che ora sto bene con me stesso, perché quando uno sa di aver dato tutto, non può avere rimpianti”.

Nessuna delusione invece, legata all’esperienza di Temptation Island dove, in veste di tentatore, ha stabilito sin da subito un feeling molto speciale con Sabrina, la fidanzata di Nicola Tedde.

Sebbene tra i due ci siano molti anni di differenza, Sabrina apprezzava la maturità di Giulio e lui, ha raccontato di trovarsi bene anche con donne più grandi.”Era già accaduto e posso confermare di essermi trovato bene nonostante le diverse esigenze di vita che, durante il rapporto, possono venire a galla.”

Staremo a vedere come finirà tra Sabrina e Nicola, visto che un bello scossone al rapporto tra i due è rappresentato proprio dall’intesa tra la fidanzata e il tentatore. Di certo l’isola restituisce a Giulio energia, positività e voglia di buttarsi in nuove avventure, anche televisive.