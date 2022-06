“Una vergogna”: Simona Ventura su tutte le furie su Instagram

Fonte: IPA Simona Ventura

Sono stati momenti di grande frustrazione per Simona Ventura e Giovanni Terzi, che hanno vissuto un brutto quarto d’ora in aeroporto. I due stavano tornando a casa dopo un weekend fuori porta a Capri, ma si sono scontrati con un piccolo contrattempo che ha mandato a monte i loro piani. E la conduttrice si è sfogata sui social, con un video di denuncia che ha dato voce a tutta la sua rabbia.

Simona Ventura, il volo cancellato

Basta poco per rovinare un bel fine settimana trascorso all’insegna del relax e del divertimento: Simona Ventura è rimasta bloccata presso l’aeroporto di Napoli assieme al suo compagno Giovanni Terzi, dopo aver scoperto che non avrebbero potuto imbarcarsi. Presa dallo sconforto, ha deciso di condividere la sua disavventura su Instagram. Così ha registrato un breve video direttamente dalla pista dove era ormai arrivata: a quanto pare, i circa 300 passeggeri che avrebbero dovuto prendere il suo volo (di una celebre compagnia low cost) avevano ricevuto notizia della cancellazione solo pochi minuti prima.

“Ci hanno cancellato il volo da Napoli in questo istante, con le valigie che stanno riscendendo, ci ributtano in aeroporto. Ma stiamo scherzando, ma veramente facciamo? È una vergogna” – ha affermato la Ventura, palesemente arrabbiata – “L’aereo è qua. Non è giusto, non ho parole. Ma insomma, le compagnie low cost devono anche fare il loro dovere, perché non è che ce le regalano le cose, le paghiamo”. Nel frattempo, anche Giovanni è andato su tutte le furie. E, parlando con un assistente di terra, si è lamentato per la disorganizzazione, che ha coinvolto tantissime persone (tra cui anche alcuni bambini).

Simona Ventura su tutte le furie

Non solo foto felici e dediche d’amore che fanno sognare: i social sono un’ottima valvola di sfogo. La conduttrice ha così continuato a raccontare ciò che le è accaduto. Dopo qualche minuto di concitazione in pista, Simona Ventura e Giovanni Terzi sono rientrati in aeroporto: “Eccoci qua, siamo in fila per il taxi. Grazie a Dio abbiamo recuperato le valigie dopo un’ora” – ha spiegato, quando gli animi si sono un attimo calmati. Anche se, a giudicare dallo sguardo molto scuro del suo compagno, la vicenda non dev’essergli andata ancora giù.

I due hanno optato per una notte in albergo, così da poter ripartire immediatamente il giorno dopo con un altro volo, alle prime luci dell’alba. Sotto al video, moltissimi i commenti dei fan che hanno raccontato le loro disavventure. Anche Sandra Milo è intervenuta: “Hai fatto bene a denunciare pubblicamente il loro disservizio”. Dello stesso pensiero è Sabrina Ferilli, che non ci è andata giù leggera: “Vanno denunciati all’authority dei trasporti. Subito”. Per consolarsi, la Ventura ha deciso di fare una full immersion nei suoi bei ricordi più recenti, condividendo su Instagram alcune delle foto che ha scattato durante il suo weekend di relax nella splendida cornice di Capri.

Lei e Giovanni, in felicissima compagnia, hanno trascorso alcuni giorni sulla meravigliosa isola, tra feste a tarda notte e panoramici giri in barca. Dopo aver ricaricato le pile, sono pronti per tornare a Milano e riprendere in mano i loro impegni professionali. Peccato per il piccolo inconveniente vissuto in aeroporto, che ha rovinato il loro buonumore. Ma sicuramente si saranno ormai lasciati alle spalle la rabbia, sorridendo dei momenti allegri che hanno passato in vacanza e pensando al futuro. Tra cui, magari, anche il matrimonio in sospeso da molto tempo.