Uma Thurman, un blazer come abito e niente più: sul look sartoriale che ha sedotto New York

Il ritorno di Dexter dopo vent'anni si tinge di mistero. E stile: stavolta nel cast c'è anche Uma Thurman, che alla prima newyorkese si è fatta notare con un look (letteralmente) mozzafiato

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Uma Thurman alla première newyorkese di "Resurrection"

Minimalista, tagliente e decisamente letale. È un fatto noto, vi sono attrici capaci di fermare il tempo e riscrivere le regole del red carpet con un solo sguardo, e si dà il caso che la première newyorkese di Dexter: Resurrection abbia dimostrato che quel superpotere appartiene senza dubbio a Uma Thurman.

A cinquantasei anni, la musa di Quentin Tarantino ha provato a tutti che per sedurre una città esigente come la Grande Mela non servono necessariamente strascichi chilometrici o ricami barocchi: a volte bastano appena un blazer, un paio di tacchi affilati e, ovviamente, quel carisma ipnotico che solo le vere leggende del cinema possiedono.

Uma Thurman e quel blazer usato come vestito sul red carpet: l’ispirazione definitiva per i look d’autunno è servita

Puntualissimo come sempre, il blazer è tornato a far furore tra le tendenze moda del periodo ed ha appena ricevuto la consacrazione definitiva da parte della regina indiscussa del minimalismo chic: sul tappeto rosso di Dexter: Resurrection, a New York, Uma Thurman è riuscita a trasformare forse il più grande classico del guardaroba maschile nell’abito da sera più sensuale e potente che ci sia.

Quando la diva di Pulp Fiction ha fatto il suo ingresso all’evento — la cui scenografia era ironicamente macchiata di rosso sangue, in pieno stile Dexter — l’atmosfera si è fatta subito elettrica: inutile negarlo, a ben trentadue anni di distanza possiede ancora quel raro magnetismo che le permette di indossare un capo apparentemente semplice per trasformarlo in un capolavoro.

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Il segreto di questo chiacchieratissimo, sorprendente look risiede tutto nelle sue proporzioni geometriche, unite ad un intelligente contrasto di texture: come per il più rigoroso dei tuxedo, dopotutto, il corpo principale del mini-abito in questione presentava un tessuto nero opaco, che si interrompeva bruscamente per lasciare spazio a degli imponenti revers in raso lucido. Sono stati proprio loro a catturare le luci della notte di Manhattan, incorniciando una scollatura a “V” profonda ma incredibilmente sofisticata.

Prediligendo la filosofia stilistica della sottrazione, poi, la star ha scelto di prolungare furbamente la linea delle gambe avvolgendole in dei collant neri velati, che finivano per confondersi nel paio di pumps aguzze dal tacco vertiginoso.

L’unico vero punto di luce della mise è stato affidato a un sottile — ma preziosissimo — collier di diamanti con pendente, adagiato sul décolleté nudo. Tra le mani, poi, ecco invece una micro clutch rettangolare, con cornice metallica.

Smokey eyes nero e onde spettinate (ad arte) sono la nuova accoppiata vincente

Ultimo ma non per importanza, a coronare questa clamorosa apparizione è stata la scelta di un beauty look altrettanto spettacolare: la lunga chioma bionda è stata lasciata libera sulle spalle acconciata in onde morbide e spettinate ad arte, mentre uno smokey eyes decisamente intenso le metteva in risalto gli occhi blu.

C’è da dirlo: perfettamente calata nei panni della pragmatica Charley, ex agente delle forze speciali e braccio destro del miliardario Leon Prater, il nuovo e misterioso personaggio della serie di Marcos Siega e Monica Raymund, Uma Thurman ha portato sul tappeto rosso (che era in realtà nero, per armonizzarsi meglio con l’atmosfera cupa e sanguinolenta del cult) un’eleganza che graffia, trasformando un indumento tradizionalmente maschile nell’abito da sera più potente, intimo e seducente della stagione.