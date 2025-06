Fonte: IPA Ultimo

Uno tra i giovani cantautori italiani più apprezzati degli ultimi tempi è, senza dubbio, Ultimo, che con la sua musica si è saputo creare in poco tempo una solida carriera e un seguito di affezionati ammiratori. Il musicista riesce a conquistare nuove e vecchie generazioni con la sua musica che parla di emozioni in modo autentico.

Di recente, però, un omaggio fatto dalla città di Roma in suo onore ha subito un grave sfregio: la targa a lui dedicata al Parco di San Basilio è stata vandalizzata.

Ultimo, targa sfregiata

Ultimo è un cantautore romano del 1991 e dal 2021 è legato a Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, da cui ha avuto il piccolo Enea, nato nel 2024. Il legame tra il musicista e il suo quartiere natale è stato sottolineato da una targa celebrativa, che è stata posta nel Parco di San Basilio.

La scritta posta sulla piastra metallica spiega la volontà di ringraziare Ultimo per quanto fatto per questo luogo così speciale di Roma: “La città di Roma ringrazia Ultimo, cantautore nato e cresciuto nella Capitale, di cui porta con orgoglio la bandiera, per aver valorizzato e abbellito questo luogo”.

L’area verde dove si trova la targa è una delle preferite del cantante capitolino: “Questo è il Parchetto di Ultimo, il suo ‘Altrove’, un simbolo che racconta la storia, le amicizie di una vita, le prime note delle canzoni di un artista profondamente orgoglioso delle sue origini, del suo territorio e del suo quartiere, San Basilio”.

Purtroppo quest’omaggio è stato adesso vandalizzato, come riportato da Roma Today, e sembra che l’intero parco subisca di frequente degli atti di questo tipo: “Da tempo il parco è oggetto di atti vandalici, tra scritte e tentativi di capovolgere le panchine, ma finora la targa non era mai stata toccata”.

Il commento delle autorità

L’area verde dedicata a Ultimo a Roma è stata vandalizzata e la targa in suo onore ha subito un grave sfregio. Ma sia l’Assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, che il minisindaco Massimiliano Umberti, hanno assicurato tutti i suoi sostenitori del fatto che l’omaggio al cantante verrà ben presto ripristinato: “Siamo profondamente colpiti e dispiaciuti per questi atti di stupidità e vandalismo che sfregiano l’identità e le cose belle che San Basilio ha saputo far nascere. La targa sarà immediatamente ripristinata, così come gli arredi del parco. A Ultimo va tutta la nostra vicinanza e stima. Non faremo un passo indietro, a difesa del quartiere e della sua storia migliore”.

Quando l’amministrazione comunale aveva deciso d’intitolargli la placca metallica, Ultimo aveva raccontato con un lungo post social il suo legame con l’area verde: “Ho passato innumerevoli notti e innumerevoli giorni in questo parchetto, con gli amici di una vita e anche da solo. Ascoltavo le mie canzoni, maledicevo le cose per come andavano, perché ogni mio tentativo di farle conoscere non funzionava. Tutta la mia vocazione e la mia “poetica” (concedetemi il termine), sono nate qui. Qui di fronte ho frequentato la scuola materna, la scuola elementare e anche la scuola media… Ogni verso delle mie prime canzoni è passato da qui. Mai avrei pensato di vedere il mio nome accostato a questo posto dal comune di Roma”.