Tyler Sanders: chi era l’attore di Just Add Magic, morto a 18 anni

Fonte: Instagram Uno scatto social di Tyler Sanders

Il piccolo schermo americano si tinge ancora di nero: dopo la violenta vicenda giudiziaria di Ryan Grantham, un altro giovanissimo attore è colpito da una tragedia. Si tratta di Tyler Sanders, di soli 18 anni, arrivato al successo con la serie Just Add Magic, che gli era valsa già una candidatura agli Emmy, i premi Oscar della tv americana. Ancora non si conoscono le cause della morte.

Tyler Sanders ritrovato morto: mistero sulle cause

Era giovedì 16 giugno quando al numero di primo soccorso arriva una telefonata nella quale si chiedeva aiuto per un uomo che non riusciva a respirare. I soccorsi sono arrivati subito sul posto e hanno trovato Tyler Sanders, 18 anni, già morto. Il ragazzo era solo in casa, anche se ovviamente la telefonta è stata fatta da qualcun altro.

Per il giovane attore non c’era più nulla da fare, ed è stata disposta una autopsia per scoprire le cause della morte. Secondo le prime indiscrezioni, non sembra che si tratti di omicidio o di una morte per motivi sospetti. Ma un ragazzo così giovane e in salute non può smettere di respirare improvvisamente, senza motivo.

La famiglia, attraverso il proprio portavoce, ha chiesto il massimo della riservatezza, per poter piangere il proprio figlio indisturbati.

“Tyler Sanders verrà sempre ricordato come un bravo ragazzo che veniva da una famiglia perbene” si legge nel comunicato divulgato da Pedro Tapia, portavoce del ragazzo. “Era un attore di talento con un futuro brillante. Chiediamo che la privacy dei suoi cari venga rispettata in questo momento”.

Tantissimi i messagi di cordoglio sui suoi canali social, principalmente dei suoi giovanissimi fan.

Chi era Tyler Sanders

Tyler Sanders aveva solo 18 anni, ma il suo volto era ben riconoscibile per le diverse serie tv all’attivo. Aveva iniziato a recitare a soli 10 anni, e da allora le sue capacità e la sua versatilità si era dimostrate chiaramente.

Il grande successo è arrivato con la serie tv, prodotta da Amazon Prime Video (disponibile anche in Italia), Just Add Magic: Mistery City. Grazie al suo ruolo nei panni di Leo, Tyler aveva già conquistato la sua prima candidatura agli Emmy. Una rapida scalata, che lo ha portato poi a recitare in Fear The Walking Dead e 9-1-1: Lone Star.

Sfogliando il suo profilo Instagram si nota un ragazzo normale, come tanti altri, appassionato della vita e del suo lavoro.

Just Add Magic: Mistery City: la serie e il personaggio di Leo

Just Add Magic: Mystery City è lo spin-off della nota serie per bambini e ragazzi Just Add Magic, prodotta da Amazon Prime Video. Seguendo le premesse dello show originale, andato in onda per tre stagioni, anche lo spin-off ha come protagonisti ragazzini che si cimentano con la magia, e un libro davvero molto speciale.

Tyler Sanders interpretatava Leo, uno dei protettori del del libro magico, che non deve finire nelle mani sbagliate, altrimenti metterebbe a rischio tutto il mondo della magia, e non solo. La serie è composta da 10 episodi, ed è valsa al giovane attore scomparso la sua candidatura agli Emmy.