Tu Si Que Vales, partono le registrazioni: data d’inizio e cast

C’è grande attesa per la nuova edizione di Tu Si Que Vales, condotta da Belen Rodriguez: nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva, Pier Silvio Berlusconi ha confermato la messa in onda dello show. E a quanto pare, le registrazioni sarebbero ormai alle porte.

La notizia arriva da TvBlog, che anticipa qualche dettaglio in più su Tu Si Que Vales. Sembra infatti che il talent show sia pronto a tornare in pista con una nuova, straordinaria stagione ricca di sorprese ed esibizioni mozzafiato. Il cast dovrebbe essere stato riconfermato per intero. Alla conduzione torneranno dunque Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, mentre la giuria sarà nuovamente composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti.

Secondo le indiscrezioni, proprio la prossima settimana dovrebbero avere inizio le registrazioni di Tu Si Que Vales. Tuttavia, l’ufficialità deve ancora arrivare: d’altronde, c’è ancora da sciogliere un nodo importante. Belen, ancora una volta al timone dello show, è ormai agli sgoccioli della sua seconda gravidanza e la sua piccola Luna Marì potrebbe nascere da un momento all’altro. Nonostante la sua grande dedizione al lavoro e una professionalità che ha sempre dato mostra di avere, la bella argentina potrebbe non essere in grado di prendere parte alle primissime riprese.

Resta inoltre ancora avvolta nel mistero la data d’inizio della trasmissione. Sappiamo, da quanto annunciato proprio da Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, che Tu Si Que Vales tornerà ancora una volta nel suo consueto spazio autunnale, ma non è stato rivelato con precisione quando debutterà in tv. È probabile che lo show faccia il suo esordio sabato 2 ottobre, preparandosi con un po’ d’anticipo alla strenua concorrenza di Ballando con le Stelle – per il talent di Milly Carlucci, si parla del 16 ottobre come data d’inizio.

Tuttavia, è possibile che Tu Si Que Vales torni con la sua nuova stagione addirittura a settembre: in tal caso, dovrà affrontare una delle grandi novità della Rai, la trasmissione che segna il debutto di Alessandro Cattelan sulla rete pubblica. Il suo Da Grande, previsto in due soli appuntamenti, andrà in onda infatti per due sabati consecutivi, il 18 e il 25 settembre. Comunque vada, ci aspetta una splendida stagione televisiva con tante novità e grandi ritorni.